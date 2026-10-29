Odontólogo apareció muerto en Cúcuta tras 10 meses de secuestro; su suegra sigue desaparecida

La incertidumbre que rodeó durante más de 10 meses a la familia del odontólogo Jhonatan Pavel Santa Estrada terminó de la peor manera. Su cadáver fue encontrado el pasado domingo 25 de octubre en Palmarito, zona rural de Cúcuta, tras haber sido secuestrado en La Gabarra, Tibú.

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Mientras tanto, la incertidumbre continúa, pues se desconoce el paradero de Carmen Areliz Becerra, su suegra, quien fue raptada junto a él el pasado 19 de abril y de quien aún no se tiene noticia alguna.

Al cierre de esta edición, el cuerpo del odontólogo permanecía en las instalaciones de Medicina Legal, a la espera de que sus familiares se acercaran a realizar los trámites de reclamación para darle sepultura.

Las circunstancias de su muerte siguen siendo un misterio. Sin embargo, se presume que sus captores podrían estar detrás del crimen, cometido bajo una modalidad que parece repetirse entre los grupos armados organizados que operan en la zona.

Santa fue asesinado a disparos. Su cuerpo fue encontrado en una vía del corregimiento de Palmarito, sector ubicado a más de 70 kilómetros del casco urbano de Cúcuta y de difícil acceso para las autoridades (para llegar allí, se puede tomar un desvío a pocos kilómetros de Puerto Santander o viajar por La Ye de Astilleros, en El Zulia, con rumbo a Tibú, y desviarse por Agualasal).

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Hasta ese lugar tuvo que llegar un vehículo funerario horas después del hallazgo para trasladar el cadáver a Medicina Legal. Sin embargo, su identidad permaneció sin establecer durante un par de días debido a la falta de documentos.

Fue hasta ayer, 28 de octubre, cuando finalmente se confirmó que se trataba de Jhonatan, noticia que provocó numerosas reacciones de duelo y mensajes de condolencia por parte de allegados y habitantes de La Gabarra, donde era ampliamente reconocido.

Durante cerca de 10 años, el odontólogo puso su vocación al servicio de la comunidad. Por eso, su desaparición, junto con la de Carmen, causó sorpresa y preocupación. Ambos fueron vistos por última vez en el sector La Pista, cuando se dirigían hacia la vereda La Paz.

Su suegra es una reconocida líder social y comunitaria de la vereda San José, de donde es oriunda y donde ha vivido gran parte de su vida. Hasta el momento, se desconoce su paradero y estado de salud.

Tampoco se ha establecido qué grupo armado sería el responsable de los hechos, pues ninguna organización se ha atribuido el secuestro de ambos ni el homicidio del odontólogo.

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