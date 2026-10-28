Uno sentenciado, uno prófugo y uno muerto: condenado primer responsable por crimen en Cuberos Niño, Cúcuta

Cuando se cumplen seis años y medio del asesinato del joven Camilo Alexis Gelvez Pasto, la justicia condenó a 23 años de prisión a Roger Stiward Puerto Puerto, señalado como uno de los responsables del crimen.

Así lo determinó un juez en primera instancia, luego de que el proceso judicial contra Puerto avanzara por los delitos de homicidio, homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego, todas las conductas agravadas.

Según la investigación, el hombre también habría realizado labores de vigilancia para ubicar a la víctima antes de perpetrar el ataque que acabó con la vida del joven, de 21 años, el 28 de abril de 2020. Este hecho derivó, menos de un año después, en la captura de Puerto.

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La detención

Las características del homicidio permitieron avanzar en la identificación del presunto responsable y reunir información para obtener una orden de registro y allanamiento, ejecutada el 6 de abril de 2021 en el barrio Portal, de Los Patios.

Puerto, quien tenía 19 años en ese entonces, contaba desde mayo de 2020 con una orden de captura en su contra, por lo que había sido incluido en el cartel de los homicidas más buscados en la frontera durante ese periodo.

Agentes de la Fiscalía llegaron sigilosamente a su vivienda, ubicada en la calle 2B con avenida 10A, donde fue sorprendido y capturado. Posteriormente, fue trasladado a las instalaciones judiciales para iniciar el proceso en su contra.

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Un llamado de muerte

“Camilito” habría sido la última palabra que escuchó Gelvez aquel 28 de abril, en la calle 23 con avenida 7 del barrio Cuberos Niño, mientras permanecía sentado en la vía pública junto a su pareja sentimental.

Al parecer, dos hombres en motocicleta se acercaron a la pareja y llamaron de esa manera a la víctima antes de disparar en repetidas ocasiones. El ataque dejó heridos a ambos. Mientras la mujer quedó en el sitio con un balazo en un hombro, Camilo intentó escapar para salvar su vida, pero no lo consiguió.

Metros más adelante, los motociclistas volvieron a alcanzarlo y le dispararon mientras corría por unas callejuelas en dirección a su casa. Sin embargo, no logró llegar, pues se desplomó en el camino tras recibir cuatro impactos de bala.

Sus familiares lo auxiliaron y lo trasladaron en un taxi a un centro asistencial cercano, pero murió poco después. La mujer, por su parte, logró recuperarse satisfactoriamente.

Según se estableció en ese momento, el crimen estaría relacionado con las drogas. Incluso, Gelvez tenía el beneficio de prisión domiciliaria por tráfico de estupefacientes.

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Los tres buscados

En este caso, las autoridades lograron identificar a tres presuntos involucrados. En septiembre de 2020, Puerto fue incluido en el cartel de los más buscados junto con Taylor Alexander Goyeneche y Audiel Enrique Isidro Arredondo, alias Cabezón. Sin embargo, sus destinos fueron muy distintos.

Mientras Puerto fue capturado y ahora condenado, Taylor continúa libre. Audiel, quien presuntamente lideraba una banda delincuencial, fue asesinado un mes antes de la detención de Puerto.

Audiel, de 42 años, fue alcanzado por sus enemigos antes de que la justicia pudiera procesarlo. El 7 de marzo de 2021, una discusión con otro hombre terminó de manera mortal.

Según se conoció, Cabezón estaba arreglando una volqueta cuando un sujeto lo interrumpió para hablar. La conversación no terminó bien y, aunque Audiel habría regresado a sus labores, su interlocutor lo atacó a tiros.

El hombre recibió cuatro disparos en la cabeza y otros cinco en distintas partes del cuerpo, incluso cuando ya habría fallecido.

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