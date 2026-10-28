El fantasma de la guerra vuelve a inquietar a Ocaña ante posibles movimientos del Epl

Como un campanazo de alerta califican gremios y líderes sociales de la provincia de Ocaña el resurgir de unos reductos armados del Ejército Popular de Liberación (EPL) en la zona del Catatumbo.

Consideran que los grafitis ubicados en las paredes de las viviendas del barrio José Antonio Galán, al norte de la ciudad; la atribución del asesinato de un joven en la vereda Venadillo, en una supuesta acción de limpieza social, y un cilindro cargado con explosivos en la carretera Ocaña-Ábrego son serios indicios del rearme de la agrupación que se acogió a un proceso de paz en 1991, pero cuyos disidentes retomaron las banderas en esta zona del país.

El secretario de Gobierno de Ocaña, Hugo Guerrero, manifiesta que las autoridades revisan las cámaras de seguridad para identificar a las personas que escribieron los letreros.

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La Defensoría del Pueblo mantiene vigentes las alertas tempranas en las que se insta a los organismos del Estado a verificar la situación y adelantar acciones para frenar las actividades delictivas.

