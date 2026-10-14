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En Bogotá comenzaron preparativos para la conmemoración de la Gran Convención de Ocaña
Académicos articulan acciones para lograr la Ley de honores.
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jsarabia
Voceros de las diferentes entidades culturales adelantan preparativos para la conmemoración del Bicentenario de la Gran Convención de Ocaña.
Javier Sarabia Ascanio
Javier Sarabia
Miércoles, 14 de Octubre de 2026

El Ministerio de Cultura activó en la capital de la República la mesa técnica, con la participación de diferentes entidades, para conmemorar el bicentenario de la Gran Convención de Ocaña, previsto para abril de 2028.

La administración municipal participó en el encuentro, presidido por la viceministra de los Patrimonios, las Memorias y la Gobernanza Cultural, Aglaé Dinora Caraballo Mercado, con delegados y representantes de la Academia Colombiana de Historia y de Ocaña, entre ellos el exdefensor del pueblo Volmar Antonio Pérez Ortiz.

“Este espacio permitió establecer las bases para un trabajo articulado, orientado a la conformación de una mesa técnica que lidere la preparación de una fecha de especial relevancia para la historia del municipio y del país”, indicó el secretario de Educación, Cultura y Turismo de Ocaña, Doiler Alfonso Sanjuán Sánchez.

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La mesa técnica tiene como propósito construir una agenda de trabajo que permita fortalecer las acciones de preservación y exaltación del patrimonio, recuperación de la memoria histórica y apropiación de este acontecimiento, proyectando su importancia en los ámbitos local, regional y nacional, puntualizó.
 

En el complejo histórico de San Francisco se proyecta el Congreso de la Gran Convención.
Ley de honores en borrador

El presidente de la Academia de Historia de Ocaña, el escritor Luis Eduardo Páez García, destacó este paso trascendental, cuyo propósito es vincular al Gobierno nacional, en cabeza de Abelardo de la Espriella, y al Ministerio de Cultura a la efeméride para impulsar obras de interés general y fortalecer el turismo hacia esta zona del país.

“La intención es conformar los equipos de trabajo, integrando a todas las entidades para poner a Ocaña en el radar latinoamericano como ciudad destino por su riqueza patrimonial”, agregó el promotor cultural.

En tal sentido, alistan un borrador inicial de la Ley de Honores para presentarlo a consideración del Congreso de la República y así canalizar recursos de inversión encaminados a la restauración del patrimonio histórico, el mejoramiento de vías, la promoción turística y la organización de eventos con la presencia de los cuerpos diplomáticos de los países que integraron la Gran Colombia, como Venezuela, Ecuador y Panamá.

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Calificó el encuentro como clave para recordar esa fecha trascendental para la historia y dinamizar la economía de esta zona del país. En 1978 se realizó el Segundo Congreso de Historia, con la participación del entonces presidente de la República, Alfonso López Michelsen, y se logró la restauración del complejo histórico de San Francisco y la plazoleta de la Gran Convención, así como el fortalecimiento de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, entre otros avances, puntualizó.
 

Voceros de las diferentes entidades culturales adelantan preparativos para la conmemoración del Bicentenario de la Gran Convención de Ocaña.
Ruta de la Gran Convención

La vigía del patrimonio cultural, Martha Pacheco García, resaltó este momento histórico para mostrar las riquezas arquitectónicas y la idiosincrasia de los pueblos, así como para mantener vivas las tradiciones de la provincia de Ocaña.

Reunir a representantes del Gobierno nacional, cancillerías y embajadas de países latinoamericanos en el templo de la Gran Convención para analizar los avances y explorar nuevas posibilidades de integración es de gran importancia para la región, explicó.

Fortalecer la Ruta de la Gran Convención mediante la integración de otros municipios, como El Carmen, Río de Oro (Cesar), Ocaña, Ábrego y La Playa de Belén, es otra de las iniciativas contempladas en el proyecto. El director de la Fundación Convergentes, Kevin Alexander Pineda Álvarez, trabaja en la promoción de un pasaporte para impulsar ese corredor.

El secretario de la Academia Colombiana de Historia, Camilo Gutiérrez, promueve la agenda cultural con la vinculación de los distintos ministerios, con el fin de gestionar recursos y fomentar los programas turísticos.

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Los asesores de las distintas entidades coordinarán acciones con los alcaldes, la Gobernación de Norte de Santander, la sociedad civil, la Diócesis de Ocaña, la Cámara de Comercio y las instituciones educativas para divulgar los diferentes eventos y mantener vivas las tradiciones de la región.

 

Voceros de las diferentes entidades culturales adelantan preparativos para la conmemoración del Bicentenario de la Gran Convención de Ocaña.

 

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