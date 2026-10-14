En Bogotá comenzaron preparativos para la conmemoración de la Gran Convención de Ocaña

El Ministerio de Cultura activó en la capital de la República la mesa técnica, con la participación de diferentes entidades, para conmemorar el bicentenario de la Gran Convención de Ocaña, previsto para abril de 2028.

La administración municipal participó en el encuentro, presidido por la viceministra de los Patrimonios, las Memorias y la Gobernanza Cultural, Aglaé Dinora Caraballo Mercado, con delegados y representantes de la Academia Colombiana de Historia y de Ocaña, entre ellos el exdefensor del pueblo Volmar Antonio Pérez Ortiz.

“Este espacio permitió establecer las bases para un trabajo articulado, orientado a la conformación de una mesa técnica que lidere la preparación de una fecha de especial relevancia para la historia del municipio y del país”, indicó el secretario de Educación, Cultura y Turismo de Ocaña, Doiler Alfonso Sanjuán Sánchez.

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La mesa técnica tiene como propósito construir una agenda de trabajo que permita fortalecer las acciones de preservación y exaltación del patrimonio, recuperación de la memoria histórica y apropiación de este acontecimiento, proyectando su importancia en los ámbitos local, regional y nacional, puntualizó.

