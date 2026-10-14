En Bogotá comenzaron preparativos para la conmemoración de la Gran Convención de Ocaña

Ruta de la Gran Convención
La vigía del patrimonio cultural, Martha Pacheco García, resaltó este momento histórico para mostrar las riquezas arquitectónicas y la idiosincrasia de los pueblos, así como para mantener vivas las tradiciones de la provincia de Ocaña.
Reunir a representantes del Gobierno nacional, cancillerías y embajadas de países latinoamericanos en el templo de la Gran Convención para analizar los avances y explorar nuevas posibilidades de integración es de gran importancia para la región, explicó.
Fortalecer la Ruta de la Gran Convención mediante la integración de otros municipios, como El Carmen, Río de Oro (Cesar), Ocaña, Ábrego y La Playa de Belén, es otra de las iniciativas contempladas en el proyecto. El director de la Fundación Convergentes, Kevin Alexander Pineda Álvarez, trabaja en la promoción de un pasaporte para impulsar ese corredor.
El secretario de la Academia Colombiana de Historia, Camilo Gutiérrez, promueve la agenda cultural con la vinculación de los distintos ministerios, con el fin de gestionar recursos y fomentar los programas turísticos.
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Los asesores de las distintas entidades coordinarán acciones con los alcaldes, la Gobernación de Norte de Santander, la sociedad civil, la Diócesis de Ocaña, la Cámara de Comercio y las instituciones educativas para divulgar los diferentes eventos y mantener vivas las tradiciones de la región.