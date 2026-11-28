El presidente Abelardo de la Espriella, manifestó su apoyo público a Santiago Abascal, líder del partido de ultraderecha Vox, ad portas de las elecciones generales que se celebrarán en España el domingo 29 de noviembre.

El respaldo se produjo mediante un video corto que el propio Abascal difundió en su cuenta de X, en el que el mandatario colombiano deseó "la mejor de todas las suertes" a su "amigo" y afirmó que "España se merece un presidente como tú".

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En el mensaje, De la Espriella describió a Abascal como "un hombre defensor de los principios y valores fundacionales" y "coherente como el que más", y añadió: "¡Hoy más que nunca estoy firme por España y firme por la patria!". El líder de Vox respondió agradeciendo el respaldo a quien llamó su "amigo".

No es la primera vez que el jefe de Estado colombiano interviene en contiendas electorales de otras democracias. Como presidente electo apoyó a Keiko Fujimori en Perú y, ya en el cargo, respaldó a Flávio Bolsonaro en Brasil y a la republicana María Elvira Salazar antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, lo que generó una protesta de los demócratas que se resolvió con una llamada con Gregory Meeks, demócrata de mayor rango en el Comité de Asuntos Exteriores.

Este patrón sugiere el rompimiento de una larga tradición de la política exterior colombiana, en la que el presidente se abstenía de pronunciarse sobre temas electorales extranjeros. Sin embargo, los tres últimos mandatarios (Iván Duque, Gustavo Petro y ahora De la Espriella) abandonaron esa práctica en lo que supondría un riesgo para la estabilidad de la política exterior.

El apoyo a Abascal, además, se produce tras varios días de choques internacionales para el Gobierno colombiano: primero con China por el viaje de una delegación legislativa a Taiwán y luego con parlamentarios británicos que manifestaron su apoyo a la implementación del Acuerdo de Paz.

España vota este domingo en unas elecciones anticipadas convocadas en medio de una crisis de vivienda y de gestión migratoria, a la que se han sumado otros escándalos, como la serie de fallos técnicos en las vías férreas revelados tras dos mortíferos accidentes de tren este año.

Distintos sondeos apuntan a que el Partido Popular (PP), de derecha, lideraría la votación, aunque sin alcanzar mayoría absoluta, por lo que necesitaría el apoyo de Vox para formar Gobierno. De concretarse ese escenario, sería la primera vez desde el restablecimiento de la democracia, tras la muerte de Francisco Franco, que la ultraderecha formaría parte del Gobierno nacional español.

La crisis inmobiliaria se ha convertido en uno de los temas centrales de la campaña, con un encarecimiento sostenido de la vivienda y del alquiler que ha movilizado a amplios sectores sociales y que los principales partidos prometen abordar con medidas divergentes. A ello se suma la gestión migratoria, otro de los ejes que marcan la agenda electoral y que ha polarizado el debate político en el país europeo.

Tomado de La República