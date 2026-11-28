Lo ocurrido en la entrada a la vereda Agua Linda, en Los Patios, alcanzó tal nivel de relevancia que incluso los altos mandos del país se pronunciaron al respecto. El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, señaló al Eln como responsable, mientras que el ministro de Defensa, Jorge Mora, rechazó esta táctica utilizada para poner a los uniformados en una posición vulnerable.

Y es que menos de 200 metros separan el punto donde fue encontrado un cadáver, en la madrugada de ayer, 27 de noviembre, del sitio donde una carga explosiva detonó justo al paso de una patrulla de la Policía.

Por este motivo, las autoridades manejan la hipótesis de que se trató de una trampa. Una escena de homicidio que habría servido como señuelo para movilizar a varios uniformados hacia una zona donde los criminales ya tenían preparada una detonación.

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Los hechos

Una llamada de alerta llegó a la Policía para informar sobre un cuerpo tendido a un costado de la vía Los Patios-Pamplona, a la altura de la entrada a la vereda Agua Linda, todavía en jurisdicción del municipio patiense.

El cadáver estaba a escasos metros de la entrada, sobre el carril Pamplona-Los Patios y muy cerca de la estación de servicio Betania. Poco después, una patrulla se dirigió al lugar.

Los uniformados encargados de los procedimientos judiciales realizaron el levantamiento del cadáver en medio del silencio, apenas interrumpido por el tránsito de algunos vehículos. Lo que desconocían era que, en algún punto de la extensa zona boscosa, había criminales esperando el momento exacto para desatar el caos.

Una vez terminado el procedimiento judicial, durante el cual no fue posible establecer la identidad de la víctima por falta de documentos, los uniformados regresaron a los vehículos oficiales para emprender el camino de vuelta a Los Patios.

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No habían pasado ni 20 segundos desde que encendieron los motores cuando se escuchó la detonación. A un costado derecho del carril habían instalado un explosivo entre la tierra, que fue accionado justo cuando la patrulla pasó por el lugar.

Por fortuna, la explosión no tuvo un efecto mayor y los uniformados tampoco pasaron demasiado cerca del artefacto. Aun así, cuatro de ellos sufrieron lesiones. De inmediato, fueron trasladados al Hospital Local de Los Patios, donde recibieron atención médica. Según el reporte oficial, ninguno presentó afectaciones de consideración. Todos se encuentran estables y en recuperación.

Del cadáver hallado todavía se conoce muy poca información. Tras el procedimiento judicial, en el sitio solo quedó una pequeña mancha de sangre seca sobre la tierra, como rastro del lugar donde fue encontrado. La escena fue inspeccionada en busca de pistas que permitan dar con los responsables del hecho.

"He ordenado que la ofensiva aumente para identificar, perseguir y capturar a los responsables de esta acción criminal. No vamos a permitir que el Eln ni ninguna otra estructura terrorista impongan su voluntad mediante explosivos y sangre", publicó en X el presidente Abelardo de la Espriella.

En esa misma red social, el ministro Jorge Mora manifestó que estas acciones “cobardes son actos desesperados de quienes están sintiendo la contundencia operacional de nuestra Fuerza Pública".

El ministro también se refirió al más reciente atentado contra la Policía, perpetrado el pasado lunes en el barrio Tasajero, de Cúcuta.

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La respuesta del Eln

Sobre este último hecho, que dejó tres civiles heridos, se conoció en las últimas horas un comunicado del Frente de Guerra Urbano (FGUN) del Eln, en el que el grupo armado se atribuyó la acción.

"Comandos de fuerzas especiales del FGUN realizaron ataque con explosivos contra el Departamento de Policía de Norte de Santander", reconoce el documento.

Según el comunicado, el atentado sería una "incitación" al Gobierno para que traslade las instalaciones policiales y militares de los cascos urbanos, donde, según el grupo armado, "usan la población civil como escudos humanos".

"Reconocemos y lamentamos los daños colaterales causados a las viviendas cercanas, por tal razón instamos a los pobladores que habitan en inmediaciones de instalaciones militares y policiales a exigir su retirada", concluye el documento.

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