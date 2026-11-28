El Hospital Universitario Erasmo Meoz presentó un primer balance del Plan Milagro de Cirugías, que se puso en marcha el mes pasado en ese centro asistencial y que registra un cumplimiento del 53,6 % del total de 2.800 intervenciones quirúrgicas proyectadas.

El Hospital reveló a La Opinión que, a la fecha, se han realizado 1.500 cirugías de diferentes especialidades, lo que equivale a un avance del 53,57 por ciento.

“Vamos dentro del ritmo esperado y esperamos dar cumplimiento a las 1.300 cirugías que restan antes del 31 de diciembre del presente año”, dijo el gerente del centro asistencial Hernando José Mora.

La estrategia, liderada por el presidente Abelardo de La Espriella y la ministra de Salud, Ana María Vesga, busca reducir el represamiento de procedimientos y atender a personas que no han conseguido respuesta de las EPS a las que están afiliadas.

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El plan se lleva a cabo en medio de grandes dificultades financieras, con deudas acumuladas de las EPS, de los cuales más de 155.000 mil millones de pesos corresponden a Nueva EPS. Sin embargo, a pesar de este panorama, en el Hospital se continúan abriendo las puertas para salvar vidas”, dijo Mora.



Compromiso con

Norte de Santander

La Ministra Ana María Vesga indicó que se necesita resolver los problemas de acceso que hay en Cúcuta, así como también los problemas financieros que se han originado principalmente por las deudas de las EPS.

Para ello - dijo- se dio inicio a una conversación que incluirá conciliación de cuentas para tener la verdad financiera.

Vega destacó el papel que cumple el Hospital Universitario Erasmo Meoz, “que viene adelantando un esfuerzo extraordinario por atender a todos los nortesantandereanos”.