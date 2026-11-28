Llamado a las EPS
Mora explicó que el represamiento de procedimientos corresponde, principalmente, a pacientes de Nueva EPS y Coosalud que no recibieron atención a través de las redes prestadoras de esas entidades y terminaron en el hospital, donde obtuvieron atención básica.
La estrategia contempla dos fases. En la primera se atenderá a los pacientes hospitalizados que llevan días o semanas pendientes de una cirugía. En la segunda se programarán las intervenciones de quienes requieren atención ambulatoria y llevan meses o años esperando.
“Invito a las EPS para que se articulen con nosotros y hagamos realidad este Plan Milagro o plan de choque”, manifestó Mora.
Entre las especialidades que se están atendiendo figuran ortopedia, cirugía general, cirugía pediátrica, ginecología y obstetricia, cirugía maxilofacial, cirugía plástica, neurocirugía, oftalmología, cabeza y cuello, tórax, urología, cirugía de mano y vascular, entre otras.
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“Cada cirugía representa una oportunidad, una esperanza y una vida que puede cambiar”, expresó el gerente, quien reiteró el llamado a las EPS con presencia en Cúcuta para que coordinen con el hospital la atención de los pacientes pendientes.
El Plan Milagro hace parte de la estrategia del Gobierno nacional para atender las dificultades en la prestación de los servicios de salud y reducir el número de cirugías que permanecen sin realizarse.
Más quirófanos en servicio
La ejecución del plan coincide con la recuperación de la capacidad quirúrgica del Hospital Universitario Erasmo Meoz, que recientemente puso en funcionamiento seis de los diez quirófanos incluidos en el proyecto de modernización de la institución, impulsado por el gobernador y presidente de su junta directiva, William Villamizar Laguado.
Los nuevos espacios cuentan con tecnología de última generación. “Con esto le estamos apostando a la excelencia en el servicio y la atención médica. Aspiramos a enfrentar nuevos desafíos y a salvar más vidas”, señaló el gobernador.
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