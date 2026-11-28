Un juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra una pareja que, presuntamente, ofrecía cirugías estéticas sin tener formación médica profesional ni autorización para prestar estos servicios fue imputada por la Fiscalía.



Leonardo Fabio Mona Diosa y Estefanía Sepúlveda Restrepo estarían vinculados con la muerte de una mujer de 54 años que buscaba practicarse una liposucción y llegó a ellos por publicaciones en redes sociales.



Sepúlveda le habría dicho que era apta para el procedimiento, a pesar de que tenía antecedentes de salud y problemas de obesidad y Mona Diosa le practicó la intervención, que duró cerca de cinco horas, incluida anestesia local.



Después de la cirugía, la víctima se quejó de dificultades para respirar y taquicardia y pidió que la llevaran a un hospital, pero los imputados aseguraron que eran síntomas normales y la enviaron a casa.

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Al día siguiente, la mujer empeoró y tuvo que ser llevada de urgencia a un centro asistencial, en donde murió unos días, por un tromboembolismo pulmonar masivo provocado por la intervención, según el dictamen de Medicina Legal.



La Fiscalía también pudo comprobar que Mona Diosa, a través de un tercero, habría intimidado a la familia de la mujer para evitar que denunciara lo sucedido.



El spa clandestino funcionaba aparentemente desde 2024 y allí se habrían practicado muchas cirugías en las sedes de Medellín y Bello, a pesar de no tener las condiciones sanitarias exigidas. La mujer captaba los pacientes y recibía los pagos y su compañero practicaba los procedimientos utilizando nombres falsos y haciéndose pasar por médico.



Mona Diosa fue capturado en un establecimiento de Bello, justo cuando iba a practicar otra operación, y Sepúlveda Restrepo, en una oficina en donde atendía a las interesadas y les hacía firmar los consentimientos.



Les fueron imputados los delitos de homicidio agravado con dolo eventual y concierto para delinquir agravado, mientras que a Mona Diosa también se le atribuyó constreñimiento ilegal, cargos que no aceptaron.



En las diligencias, fueron incautados ocho equipos médicos, 421 agujas hipodérmicas, 111 jeringas desechables y 40 ampolletas con medicamentos, entre otros elementos.