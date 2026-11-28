El hermetismo y un aparente desinterés rondan las calles del barrio Crispín Durán, luego del más reciente homicidio perpetrado en este sector de la Comuna 7 de Cúcuta. Nadie quiere hablar del tema e, incluso, la identidad de la víctima sigue siendo un misterio.

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La única y gran pista es la moto en la que se movilizaba este hombre cuando fue atacado a disparos, la noche del pasado jueves, 26 de noviembre. El vehículo quedó tendido en la escena, junto al cadáver, tras el hecho que sacudió la calle 52 con avenida 11, en la parte baja del barrio.

Eran aproximadamente las siete de la noche cuando los vecinos escucharon pasar dos motocicletas por esa calle, cuya malla vial está bastante deteriorada. Una era una Suzuki Gixxer negra, de placa MGL-41G, en la que se movilizaba la víctima. En la otra, una Suzuki GN, también negra, iban dos sujetos vestidos del mismo color.

Según lo poco que se ha podido establecer a partir de algunos testimonios, el parrillero habría desenfundado un arma de fuego y, sin mediar palabra, le disparó en repetidas oportunidades a su objetivo, quien cayó herido de muerte junto a la motocicleta, en mitad de la calle, justamente donde más baches hay en la vía.

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Acto seguido, los criminales escaparon en medio de la oscuridad, mientras algunos vecinos empezaron a asomarse para ver qué había sucedido. Allí encontraron el cuerpo sin vida del hombre, junto a la moto. Nadie lo reconoció.

Una llamada de alerta llegó a la Policía, cuyos uniformados se dirigieron al sitio para acordonar la zona. La Brigada Interinstitucional de Homicidios (Brinho) también hizo presencia en el lugar para adelantar el levantamiento del cadáver y la inspección técnica de la escena del crimen.

Para aumentar el misterio alrededor del caso, tampoco se encontró documento de identidad alguno entre las pertenencias de la víctima. Por eso, al cierre de esta edición, seguía siendo una incógnita quién era este hombre asesinado.

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