Sellan fábrica de papa ripio y más de 20 familias ocañeras quedan sin empleo

Una empresa dedicada a la producción de papa ripio, utilizada en la preparación de perros calientes y hamburguesas, fue sellada en el sector de El Hatillo, en el área urbana del municipio de Ocaña. La situación, según los propietarios y trabajadores, deja a más de 20 familias sin su principal fuente de ingresos.

El procedimiento se originó tras una queja presentada ante la Inspección Primera de Convivencia y Paz por la presidenta de la Junta de Acción Comunal, Nohora Patricia Manzano Monroy, relacionada con el ruido y el humo generados por las máquinas utilizadas durante el procesamiento del producto.

El propietario, Jaider Alonso Lázaro Ruedas, asegura contar con todos los permisos de ley. Además, señala que se trata de una actividad que genera empleo local y que, durante su funcionamiento, ha permitido el sustento de numerosos hogares del municipio.

Lea además: Ocaña activa vigilancia ante lluvias y escasez de agua

Sin embargo, el secretario de Gobierno, Hugo Eduardo Guerrero Bayona, manifestó que, una vez surtidos todos los trámites, se procedió al sellamiento debido al incumplimiento de las normas sobre el uso del suelo.

