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Sellan fábrica de papa ripio y más de 20 familias ocañeras quedan sin empleo
El cierre se produjo por incumplimientos en las normas de uso del suelo.
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jsarabia
Polémica ha generado el cierre de una fábrica de papas ripio que deja sin empleo a más de 20 familias.
Javier Sarabia Ascanio
Javier Sarabia
Viernes, 9 de Octubre de 2026

Una empresa dedicada a la producción de papa ripio, utilizada en la preparación de perros calientes y hamburguesas, fue sellada en el sector de El Hatillo, en el área urbana del municipio de Ocaña. La situación, según los propietarios y trabajadores, deja a más de 20 familias sin su principal fuente de ingresos.

El procedimiento se originó tras una queja presentada ante la Inspección Primera de Convivencia y Paz por la presidenta de la Junta de Acción Comunal, Nohora Patricia Manzano Monroy, relacionada con el ruido y el humo generados por las máquinas utilizadas durante el procesamiento del producto.

El propietario, Jaider Alonso Lázaro Ruedas, asegura contar con todos los permisos de ley. Además, señala que se trata de una actividad que genera empleo local y que, durante su funcionamiento, ha permitido el sustento de numerosos hogares del municipio.

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Sin embargo, el secretario de Gobierno, Hugo Eduardo Guerrero Bayona, manifestó que, una vez surtidos todos los trámites, se procedió al sellamiento debido al incumplimiento de las normas sobre el uso del suelo.
 

Polémica ha generado el cierre de una fábrica de papas ripio que deja sin empleo a más de 20 familias.
Incertidumbre laboral

El 3 de diciembre del año pasado, un incendio estructural redujo a cenizas la fábrica que funcionaba en el corregimiento de Aguas Claras. Los pioneros no se dieron por vencidos y lograron levantar las bodegas en la vía que conduce a la urbanización El Hatillo, sin percatarse de un detalle: el uso del suelo.

“Reiniciamos labores en la nueva sede el primero de junio del presente año y nos encontramos con esa queja. Contamos con toda la documentación: ficha técnica de funcionamiento, Cámara de Comercio, Invima, Bomberos, Registro Único Tributario y Sanidad”, precisó Jaider Alonso Lázaro.

La denunciante, quien vive a escasos 100 metros de la fábrica, alega contaminación auditiva por el ruido y contaminación ambiental por un supuesto humo que deja material particulado en el ambiente.

“Existe una confusión. No son residuos, sino vapor, y nosotros contamos con extractores para el manejo de grasas”, replicó el propietario.

Los afectados piden que se abra un espacio de diálogo y que la Alcaldía de Ocaña intervenga para buscar una solución que permita garantizar la convivencia, pero también proteger el derecho al trabajo de las familias.

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La situación genera preocupación entre quienes dependen de estos empleos y piden que se evalúen alternativas antes de quedarse sin ingresos.
 

Polémica ha generado el cierre de una fábrica de papas ripio que deja sin empleo a más de 20 familias.
Un principio de acuerdo

El propietario de la fábrica, Jaider Alonso Lázaro Ruedas, asistió a una audiencia de conciliación en la Fiscalía General de la Nación con la denunciante, Nohora Patricia Manzano Monroy, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio El Hatillo. Durante el encuentro, se llegó a un preacuerdo para reubicar los equipos y evitar molestias a la comunidad.

Se otorgó un plazo de cuatro meses para trasladar la maquinaria a las afueras del casco urbano y buscar una solución al problema.

“Ahora se espera el retiro de la denuncia ante la Inspección Primera de Convivencia y Paz de Ocaña y el levantamiento de los sellos para no causar traumatismos en la actividad laboral de 20 personas que tienen empleos directos, además de los empleos indirectos relacionados con los transportadores y distribuidores”, recalcó Lázaro.

Las bodegas están llenas de bultos de papa, un producto que puede dañarse con facilidad, lo que afectaría el abastecimiento de los mercados de Cartagena, Sincelejo, Montería, Maicao, Barranquilla, Bucaramanga, Aguachica, Cúcuta y la provincia de Ocaña.

La fábrica cuenta con hornos industriales, lavadoras, tajadoras, secadoras, mesas, extractores, campanas, empacadoras y sistemas eléctricos e hidráulicos que, según Edward Sarmiento, propietario del local, se encuentran en óptimas condiciones.

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El abogado defensor, Asís Gómez Márquez, aseguró que se debe respetar el debido proceso y buscar una conciliación antes de generar un impacto económico para los trabajadores.

Polémica ha generado el cierre de una fábrica de papas ripio que deja sin empleo a más de 20 familias.

 

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