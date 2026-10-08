Nuevamente se activan las alarmas por extorsión y secuestro en la provincia y el Catatumbo

Vulneración de los derechos fundamentales
Organismos defensores de derechos humanos han alertado sobre el repunte de este delito, con múltiples casos reportados en la provincia de Ocaña, el sur del Cesar y la zona del Catatumbo.
El personero de Ocaña, abogado Andrés Fauricio Torrado Amaya, manifestó que el secuestro sigue siendo una de las amenazas más graves contra la libertad, la seguridad y la tranquilidad de los habitantes de la región.
“No podemos permitir que este delito se normalice ni que las familias de las víctimas tengan que enfrentar solas la angustia y la incertidumbre”, agregó el funcionario del Ministerio Público, quien hizo un llamado a las autoridades nacionales y departamentales para que Ocaña y la región no sean dejadas solas frente a esta problemática.
“Necesitamos mayor presencia institucional, fortalecimiento de las capacidades de inteligencia, investigación y reacción, y una articulación permanente entre las autoridades civiles, la Fuerza Pública y los organismos de justicia”, recalcó.
El personero afirmó que Ocaña necesita sentir y ver el respaldo del Estado.
“Aquí hay una comunidad que trabaja, que quiere vivir en paz y que merece transitar por su territorio sin miedo”, exclamó, al solicitar a los grupos armados al margen de la ley verdaderos gestos de reconciliación.
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“El secuestro no es solamente un delito: es una grave vulneración de los derechos humanos. Por eso, desde la Personería seguiremos acompañando a las víctimas y sus familias, haciendo seguimiento a la respuesta institucional y exigiendo que la libertad y la seguridad de los ciudadanos sean una prioridad”, puntualizó.