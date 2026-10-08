Nuevamente se activan las alarmas por extorsión y secuestro en la provincia y el Catatumbo

De nuevo se activan las alarmas por la extorsión y el secuestro en la provincia de Ocaña y la subregión del Catatumbo, ante la retención del comerciante Otoniel Ortega Arévalo, en la urbanización El Hatillo, del municipio de Ocaña.

Versiones fragmentarias de los vecinos señalan que hombres fuertemente armados llegaron hasta la residencia y obligaron al comerciante a subir a una camioneta en la que huyeron con rumbo desconocido, informó el secretario de Gobierno, Hugo Eduardo Guerrero Bayona.

Familiares y amigos guardan hermetismo a la espera de que los responsables del plagio se atribuyan el hecho y formulen eventuales exigencias. Las autoridades investigan para establecer quiénes estarían detrás de la retención.

Lea además: Comerciante fue retenido en Ocaña y crece preocupación por secuestros en Norte de Santander

Trascendió a este medio que Ortega Arévalo se dedica a la comercialización de productos desde y hacia el Catatumbo.

