Salió de Maracaibo, su ciudad natal en el occidente de Venezuela, con una despedida casi premonitoria. La última imagen que Samuel Vílchez Santiago conserva de su despedida tiene el rostro de su tía Ramona, quien le soltó una frase que aún recuerda como si se la hubiese dicho hoy mismo: “Sé que no te voy a volver a ver, pero vas a triunfar”.

Ella lo abrazó y murió dos años después. Pero Samuel no sabía ni alcanzaba a dimensionar cómo retumbarían esas palabras en su cabeza y su corazón durante los años siguientes y hasta hoy.

Han pasado 16 años desde ese momento, para él difícil al igual que para sus padres. Ese adolescente, que salió de Venezuela junto con sus padres, sin saber hablar inglés y en busca de refugio político en Estados Unidos, logró algo histórico: ser un integrante de la Cámara de Representantes de Florida, como representante del Distrito 43. ¿Su propósito? Ser la voz de las comunidades que lo acogieron.

Samuel migró de Venezuela no porque quisiera, sus padres tuvieron que salir obligados, así como se han visto forzados a huir cerca de siete millones de venezolanos.

Lea aquí: ¿Podrán usar ChatGPT en Venezuela? Delcy Rodríguez busca levantar las restricciones

La familia Vílchez Santiago llegó a Orlando en medio de la recesión económica de 2010. Allí los esperaba una amiga de su padre, quien les ofreció alojamiento durante los primeros meses, mientras conseguían estabilidad e intentaban reconstruir su vida.

Al pisar suelo estadounidense arribaron con una serie de barreras: el idioma, las diferencias culturales y un sistema educativo completamente distinto. Esto hizo que el proceso de adaptación fuera difícil, especialmente para Samuel, quien pasó de estudiar en un colegio de apenas 25 alumnos por salón a encontrarse con instituciones en las que había más de 500 estudiantes.

Sus papás también tuvieron que renunciar temporalmente a sus proyectos profesionales para garantizarle un futuro a la familia. Su madre, odontóloga de profesión en Maracaibo, comenzó a trabajar en un McDonald’s, mientras que su padre, ingeniero informático, quien tenía un pequeño negocio en Venezuela, encontró una oportunidad laboral lavando automóviles en el aeropuerto.

“Era bastante difícil porque llegamos en medio de la recesión económica de 2010 y era supercomplicado para ellos poder conseguir empleo”, recuerda.

Cuenta Samuel que hallaron algo aún más valioso, porque en la comunidad que los acogió en Florida había muchas personas dispuestas a ayudarles. En este grupo hubo vecinos, maestros, orientadores escolares y personas que se convirtieron en parte de esa red de apoyo que le permitió superar las dificultades de adaptación.

Un factor decisivo

En su proceso de migración la familia de Samuel Vílchez vivió un factor decisivo y favorable para su acogida. En apenas tres meses después de llegar, su solicitud de asilo fue aprobada, y esta protección también se convirtió en oportunidades educativas.

“Acá tuve una comunidad que me dio la bienvenida, mis maestros, personas en la comunidad y gracias al apoyo de mis papás pude salir adelante. Nosotros tuvimos la suerte que en tres meses nuestro asilo fue aprobado, y eso obviamente me dio una oportunidad de poder obtener becas”, explica.

Este venezolano sostiene que en el proceso comprendió que la mejor manera de honrar los sacrificios de sus padres era aprovechar cada oportunidad, y se concentró en sus calificaciones y en el servicio comunitario, dos actividades que terminarían marcando su trayectoria.

A Princeton y Oxford

En el colegio descubrió que integrarse no significaba solamente aprender inglés, adaptarse a nuevas costumbres o conseguir buenas calificaciones. También implicaba sentirse parte de una comunidad y comprometerse con ella.

Recuerda, especialmente, las jornadas de recolección de alimentos para familias vulnerables durante la celebración de Acción de Gracias. Iban de puerta en puerta, en medio del frío, buscando donaciones para ayudar a quienes atravesaban dificultades económicas.

Conozca: Nayib Bukele buscará un tercer mandato en El Salvador tras cambios en las reglas electorales

“Recuerdo pensar: ‘¡Wow!, esta en realidad es mi comunidad. Estamos acá buscando cómo ayudar a nuestros vecinos que están en una situación vulnerable”, cuenta.

Ese sentimiento de pertenencia fue creciendo hasta convertirse en una vocación de servicio.

Logró el grado como el estudiante más destacado de Colonial High School, en una promoción de más de 700 estudiantes, y tuvo el honor de pronunciar el discurso de graduación frente a unas 12.000 personas.

La educación terminó abriéndole las puertas de la Universidad de Princeton, donde estudió licenciatura en Ciencias Políticas, y luego en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, donde hizo una maestría en Políticas Públicas.

Para aquel adolescente que llegó sin hablar inglés, su educación se tradujo en la posibilidad de demostrar que el lugar de nacimiento o la condición migratoria no tienen por qué determinar hasta dónde puede llegar una persona. Pero Samuel no quiso que ese recorrido fuera exclusivamente individual.

Al graduarse del colegio, después de obtener más de 700.000 dólares en becas, comenzó a dictar charlas y conversatorios en iglesias, escuelas y consulados del centro de Florida. A través de la iniciativa ‘Las claves del éxito’, compartió su experiencia y orientó a familias hispanas sobre las oportunidades educativas disponibles en Estados Unidos. “En ese momento dije: puedo hacer una gran diferencia, porque ese proceso que yo tuve que afrontar prácticamente solo cambia para todas estas familias que pudieron venir a la charla, y pudimos llegar a casi 5.000 familias”, explica.

De migrante a la representación política

El compromiso con las comunidades migrantes también lo llevó a Samuel Vílchez a desarrollar un trabajo político y de incidencia pública muy fuerte. Fue director estatal de la American Business Immigration Coalition y uno de los miembros fundadores del Venezuelan American Caucus, organizaciones desde las cuales participó en iniciativas para promover políticas migratorias y defender los aportes económicos y sociales de los migrantes.

Durante la administración del presidente demócrata Joe Biden, el hoy congresista estatal trabajó de cerca en las gestiones que impulsaron el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos y el programa de parole humanitario, que benefició a ciudadanos de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.

Recorrió diferentes lugares de Estados Unidos para presentar argumentos económicos sobre la importancia de la migración, en articulación con empresas y otros sectores de la sociedad. Según describe, ese trabajo contribuyó a iniciativas que tuvieron un impacto positivo en más de dos millones de personas.

Ahora observa con preocupación el desmonte de estos mecanismos de protección y el endurecimiento de las políticas migratorias durante la actual administración del presidente republicano Donald Trump.

“Esta es una nación de inmigrantes, ha sido construida por inmigrantes que a lo largo de distintas generaciones han venido a aportar, a dar a dar su talento y han podido sacarla adelante. Es triste ver como la administración actual continúa persiguiendo de forma brutal a nuestras comunidades inmigrantes”, sentencia.

El venezolano reconoce a quienes llevan años trabajando, sostienen sus hogares, educan a sus hijos y contribuyen al desarrollo de las comunidades donde viven. Considera que Estados Unidos pierde talento cuando cierra sus puertas a quienes llegan con capacidades, disposición para trabajar y voluntad de aportar.

Ahora, desde su nueva responsabilidad como legislador de Florida, espera llevar esa discusión al escenario institucional.

Vílchez le apuesta a convertirse en un puente entre las experiencias de las familias migrantes y de quienes toman las decisiones políticas.

El pasado martes 17 de noviembre fue su juramentación, donde Samuel levantó su mano derecha y con los otros tres representantes recitó el juramento constitucional con el cual se comprometió a apoyar, proteger y defender las constituciones y el gobierno de Estados Unidos y del estado de Florida, así como a cumplir fielmente las responsabilidades inherentes a su cargo.

No se lo pierda: Donald Trump arremetió contra la Reserva Federal y la acusa de estar politizada

En las elecciones del pasado 3 de noviembre, Vílchez Santiago obtuvo 31.519 votos (66,17%), frente a los 16.112 votos (33,83%) alcanzados por el candidato republicano Jorge Malavet, de acuerdo con los resultados electorales publicados por Orange County Supervisor Elections.

Este triunfo no solo fue celebrado en Florida, sino también en su natal Maracaibo donde todavía viven abuelas, tías y primos. “Llame a mis familiares y están bastante contentos. Fue muy bonito poder dar darle la esa alegría a ellos y también a nuestros vecinos”, argumenta.



Él mismo se describe

A pesar de sus responsabilidades, Samuel Vílchez se describe como un optimista que procura ver el vaso medio lleno. Le gusta viajar, descubrir la gastronomía de otros países, escuchar música y seguir al Barcelona FC, equipo del que es aficionado desde pequeño. También procura mantenerse informado sobre lo que sucede en Florida, Estados Unidos y el mundo, sin perder el vínculo con la literatura latinoamericana.

Pero si algo quiere que permanezca de su paso por la política no son sus títulos académicos ni los reconocimientos que ha conseguido. “Quiero que me recuerden como alguien que va a estar ahí para servir a la gente, para servir a mi comunidad y no a mis propios intereses”, afirma.

En esa convicción también están presentes sus padres, quienes dejaron atrás sus profesiones y sus proyectos para ofrecerle nuevas oportunidades a él, y al finalizar la entrevista les da un mensaje: “Muchas gracias. Espero que haya valido la pena y que a donde sea que vaya llevaré su lucha y sus sueños conmigo”.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .