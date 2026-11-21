El Gobierno de Venezuela inició gestiones para conseguir que las principales plataformas internacionales de inteligencia artificial (IA) estén disponibles en el país. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ordenó este viernes al canciller Oliver Blanco trabajar para levantar las restricciones que actualmente impiden a los venezolanos utilizar herramientas como ChatGPT, Copilot y Claude.

La instrucción fue anunciada durante un encuentro con emprendedores, en el que Rodríguez insistió en la necesidad de ampliar el acceso a estas tecnologías, especialmente para los jóvenes.

Actualmente, los usuarios que intentan ingresar a determinadas plataformas de inteligencia artificial desde Venezuela encuentran mensajes que advierten que el servicio no está disponible en su región.

Delcy Rodríguez ordena gestionar el desbloqueo de ChatGPT en Venezuela

Durante su intervención, la mandataria encargada pidió al ministro de Relaciones Exteriores adelantar las gestiones necesarias para garantizar el acceso de los ciudadanos a las plataformas tecnológicas internacionales.

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“Le he dado la instrucción al canciller Oliver Blanco que no duerma hasta alcanzar el desbloqueo completo de plataformas tecnológicas de acceso a la inteligencia artificial, que Venezuela pueda acceder, sin ningún tipo de restricción ni bloqueo”, afirmó Rodríguez.

La presidenta encargada explicó que la medida busca facilitar el acceso a herramientas digitales y permitir que la juventud venezolana pueda “tener un desarrollo propio”.

Con esta instrucción, el Ejecutivo pretende avanzar en la eliminación de las barreras que actualmente dificultan el uso de servicios de inteligencia artificial desde el territorio venezolano.

¿Por qué ChatGPT, Copilot y Claude están bloqueados en Venezuela?

Entre las plataformas que presentan restricciones de acceso en Venezuela se encuentran ChatGPT, desarrollada por OpenAI; Copilot, de Microsoft, y Claude.

Al intentar ingresar a estos servicios desde el país, los usuarios pueden encontrar mensajes como “no está disponible en tu región”, que indican limitaciones de disponibilidad geográfica.

Estas restricciones suelen estar relacionadas con las sanciones internacionales, principalmente las impuestas por Estados Unidos, así como con las regulaciones que deben cumplir las compañías tecnológicas.

En el caso de ChatGPT, la plataforma muestra un mensaje en el que señala que continúa trabajando para ampliar su disponibilidad internacional.

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“Estamos trabajando para expandir la disponibilidad de ChatGPT, en línea con la misión de OpenAI para construir una IA que beneficie a toda la humanidad”, indica el servicio.

Pese a las restricciones, algunos usuarios venezolanos han recurrido a redes privadas virtuales (VPN) para intentar acceder a estas herramientas.

Venezuela también anunció planes para desarrollar su propia inteligencia artificial

La iniciativa anunciada por Delcy Rodríguez se suma a los planes tecnológicos presentados anteriormente por el Gobierno venezolano.

En septiembre de 2025, el entonces presidente Nicolás Maduro anunció que Venezuela contaría con su propia herramienta de inteligencia artificial.

En esa oportunidad, también planteó incorporar clases sobre esta tecnología en las escuelas, con el propósito de que los estudiantes conocieran su funcionamiento y aprendieran a utilizarla.

Sin embargo, Maduro, posteriormente depuesto del poder, no precisó una fecha para la puesta en funcionamiento de la plataforma nacional.

Ahora, el Gobierno encabezado por Rodríguez busca que los venezolanos puedan acceder a herramientas internacionales de inteligencia artificial sin las restricciones geográficas que actualmente limitan su disponibilidad en el país.

Tomado de El Universal.