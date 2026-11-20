Conversaciones mediadas por EE. UU.

Las conversaciones empezaron formalmente en agosto como parte del plan de transición de Estados Unidos después de la captura de Nicolás Maduro en enero, y no cuentan con la participación de la líder opositora María Corina Machado, quien, sin embargo, ha apostado por el éxito de las negociaciones.

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Durante la última semana los delegados opositores han tenido encuentros con representantes de pueblos indígenas para abordar problemas en sus comunidades, así como con expertos petroleros para exigir al Gobierno que haya transparencia en los acuerdos de explotación de crudo con otros países.

Acuerdos alcanzados

Hasta la fecha las partes han avanzado en la renovación de todo el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), actualmente afín al chavismo gobernante; el levantamiento de bloqueos a sitios web, incluyendo portales de noticias venezolanos e internacionales que estaban restringidos, aunque aún quedan algunos por desbloquear.

Asimismo, han acordado la revisión de leyes, todavía pendiente de ejecución, que han sido usadas para inhabilitar políticos, como a Machado, y la del Financiamiento al Terrorismo, un delito que suele ser imputado a manifestantes.

También se ha pactado la recuperación del oro venezolano retenido en el Banco de Inglaterra, una de las principales demandas del chavismo aunque todavía sin concretar. Se espera que el diálogo conduzca a una eventual convocatoria a elecciones presidenciales.

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, espera que, una vez sea renovado el Consejo Nacional Electoral (CNE), la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, declare vacante la Presidencia y se abra un plazo de seis meses para la convocatoria de elecciones.

Tomado de El Universal.