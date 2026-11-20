Dos personas asesinadas y tres más heridas en cuestión de días han vuelto a poner el microtráfico como principal hipótesis detrás de una sangrienta secuencia de ataques a bala que ha sacudido varios de los puntos más neurálgicos de expendio y consumo de drogas en Cúcuta.

En lo que va del año se han registrado por lo menos tres oleadas de hechos violentos contra habitantes de calle en la ciudad. La primera ocurrió entre finales de marzo y principios de abril; la segunda, en octubre, y la más reciente se desarrolla por estos días, con un listado de víctimas que sigue aumentando.

Los alrededores del Canal Bogotá, La Curva Pelelojo y el barrio San Miguel han sido los escenarios de los crímenes más recientes, en los que se repite un patrón: dos hombres que se movilizan en motocicleta y disparan contra sus víctimas.

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En San Miguel

El caso más reciente ocurrió en la calle 8, entre avenidas 19 y 20, del barrio San Miguel, donde ayer, en horas de la mañana, un disparo en la cabeza dejó a un hombre entre la vida y la muerte.

Al cierre de esta edición, la víctima, que aún no había podido ser identificada, permanecía en delicado estado de salud. El hombre fue sorprendido por dos motociclistas hacia las 8:00 de la mañana.

En La Curva

Seis horas antes, en el canal del barrio Cuberos Niño, en el sector conocido como La Curva Pelelojo, las autoridades recibieron una alerta sobre la presencia de un cadáver.

Se trataba de un nuevo homicidio cometido en medio del silencio y el hermetismo, pues nadie supo qué ocurrió ni vio a los responsables. Los uniformados encontraron el cuerpo con varias heridas de arma de fuego.

La Brigada Interinstitucional de Homicidios (Brinho) realizó la inspección técnica y trasladó el cadáver, pero no logró establecer la identidad de la víctima.

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En Punta Brava

El sector de Punta Brava, entre los barrios Magdalena, Gaitán y Barrio Nuevo, ya ha sido escenario de dos crímenes. El más reciente ocurrió hacia las 8:30 de la noche del pasado miércoles, cuando Jan Cristian Pérez Calderón fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en motocicletas, en la calle 23 con avenida 20A.

Los atacantes le dispararon y lo dejaron tendido sobre el asfalto, en medio de una calle adornada con motivos navideños. Los vecinos salieron a auxiliarlo y facilitaron su traslado a un centro asistencial.

Apenas 24 horas antes, a una cuadra de ese lugar, había sido asesinada una mujer identificada como Grecia. Además, Alonso Villamizar Castellanos resultó herido en otro ataque ocurrido en el Canal Bogotá.

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