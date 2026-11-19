El talento tecnológico de Norte de Santander se destacó en la décima edición del Concurso Nacional de Programación, en la que un equipo de la Institución Educativa San José, de Cúcuta, alcanzó el tercer lugar con un proyecto diseñado para prevenir accidentes y detectar situaciones de riesgo en las viviendas.

La propuesta, denominada Security House, fue desarrollada por los estudiantes María Quiceno, Jender Bautista, Juan Terán, Santiago Mariño y Camila Ramírez. Se trata de un sistema de monitoreo inteligente que utiliza sensores y tecnología de Internet de las Cosas (IoT) para identificar amenazas como fugas de gas, presencia de humo, inundaciones, movimientos inusuales y actividad sísmica.

El dispositivo funciona mediante un microcontrolador ESP32, encargado de recibir y procesar las señales de los diferentes sensores instalados en el entorno doméstico. Cuando identifica alguna situación que pueda comprometer la seguridad de los habitantes, genera alertas locales y remotas. Además, cuenta con una aplicación que permite consultar los eventos detectados y hacer seguimiento a las condiciones monitoreadas, incluso cuando los usuarios se encuentran fuera de sus viviendas.

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Con esta iniciativa, los estudiantes cucuteños llevaron los conocimientos adquiridos en las aulas a un escenario cotidiano, mediante una herramienta tecnológica que busca contribuir a la prevención de emergencias y a la protección de las familias.

Cuatro regiones en el podio

La Federación Colombiana de la Industria de Software y TI (Fedesoft), en alianza con la Red de Programas de Ingeniería de Sistemas y Afines (REDIS), reconoció a los cuatro equipos ganadores de esta edición, cuyos proyectos plantearon soluciones a necesidades relacionadas con las finanzas personales, el seguimiento escolar, la seguridad doméstica y el bienestar emocional.

El primer puesto fue para el Colegio Técnico Santo Tomás, de Madrid, Cundinamarca, con CtrlCash, una aplicación móvil que permite registrar ingresos, gastos y deudas, identificar consumos innecesarios y establecer presupuestos y metas de ahorro.

El segundo lugar lo obtuvo la Institución Educativa Juan Rozo, de Acacías, Meta, con KoolTrack, una plataforma que utiliza códigos QR para registrar los ingresos y salidas de los estudiantes, enviar notificaciones a sus familias por correo electrónico y generar reportes de asistencia.

Por su parte, el cuarto puesto fue para el Colegio San José de Guanentá, de San Gil, Santander, con SafeMind, una aplicación web que utiliza inteligencia artificial para identificar posibles señales tempranas de estrés o malestar emocional en los estudiantes, a partir de sus registros diarios.

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Una década impulsando el talento

El Concurso Nacional de Programación busca acercar a los estudiantes a la industria tecnológica y demostrar que desde las instituciones educativas pueden surgir propuestas con potencial para resolver problemas concretos de la sociedad.

En esta décima edición participaron más de 1.500 estudiantes de 462 instituciones educativas de 27 departamentos. Después de un proceso de formación, mentoría y selección, diez equipos llegaron a la final en representación de ocho departamentos. De las instituciones finalistas, ocho son colegios públicos.

La iniciativa cobra relevancia frente a los desafíos que enfrenta Colombia en materia de formación de competencias digitales. Según los resultados de las pruebas PISA citados por los organizadores, solo el 29 % de los estudiantes colombianos alcanza el nivel mínimo de desempeño en matemáticas y cerca de dos de cada tres no logran el umbral mínimo en resolución de problemas.

A través de espacios de formación, acompañamiento de docentes, universidades y empresas del sector tecnológico, el certamen busca fortalecer habilidades como el pensamiento computacional, la programación y la resolución de problemas.

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En sus diez años de trayectoria, ha llegado a 16.000 estudiantes y docentes de 3.000 colegios, ofrecido más de 300 cursos de tecnologías de la información y recibido 4.800 ideas de proyectos tecnológicos. También ha vinculado a más de 1.000 docentes líderes y mentores de la industria y la academia.

Los resultados de esta edición ratifican el potencial de las nuevas generaciones para convertir los conocimientos adquiridos en las aulas en soluciones innovadoras y ponen de relieve el talento de los jóvenes de las regiones, entre ellos los cinco estudiantes cucuteños que llevaron su propuesta al podio nacional.

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