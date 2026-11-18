La Universidad Libre, seccional Cúcuta dio a conocer que Diego Armando Yáñez Meza, no seguirá desempeñándose como rector de la institución.

Por medio de un comunicado, informaron que desde este miércoles, 18 de noviembre concluye su gestión al frente de la seccional en la capital de Norte de Santander.

Lea aquí: Cuchillos, machetes y navajas: Cúcuta supera las 7.000 armas incautadas en 2026

Asimismo, la Institución de Educación Superior resaltó su liderazgo desde que asumió el cargo en septiembre de 2025, destacando los logros que obtuvo. "Reconocemos también su contribución al posicionamiento de la Seccional a través de la estrategia Vivir la Experiencia UL, que ha fortalecido nuestra identidad como Universidad Verde y Sostenible, consolidado espacios para la realización de grandes eventos, promovido el campus como una galería de arte a cielo abierto y estrechado nuestros vínculos con las autoridades, el sector empresarial y diferentes actores de la sociedad".

Por ahora, se desconoce quién será su reemplazo y los detalles de su salida. Se espera que el consejo directivo se reúna en lor próximos días para definir el nuevo rector de este centro de educación superior.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion.