La Sociedad de Amigos de Norte de Santander sugerirá cinco solicitudes a los gobiernos departamental y municipal de Cúcuta para que sean incorporadas en los presupuestos de la vigencia 2027, que actualmente hacen trámite en la Asamblea Departamental y el Concejo Municipal.

El propósito, según explicó Alberto Monroy, presidente de esta organización integrada por profesionales independientes, es que las iniciativas queden consignadas en ambos proyectos presupuestales y comiencen a ser consideradas como prioridades por las próximas administraciones que sucedan a los actuales gobiernos.

Se trata de proyectos que han estado en la agenda regional, municipal y nacional, pero que hasta ahora no han logrado concretarse ni encontrar respaldo presupuestal para avanzar en su ejecución, señaló Monroy.

Las cinco iniciativas son el Tren del Catatumbo, el Embalse Multipropósito del Cínera, la Zona Franca para la Economía Popular y Solidaria, el reconocimiento del río Pamplonita como sujeto de derechos y la construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR).

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El presidente de la Sociedad de Amigos de Norte de Santander formalizará las solicitudes mediante su radicación, hoy, en las secretarías de la Asamblea Departamental y el Concejo de Cúcuta, así como en los despachos del gobernador William Villamizar y del alcalde Jorge Acevedo Peñaloza.

Asimismo, se dejará constancia de las peticiones ante las secretarías de Hacienda y Planeación de ambos entes territoriales, indicó Monroy.

El impacto de los proyectos

En diálogo con La Opinión, Monroy explicó que el proyecto del Tren del Catatumbo superó la fase de prefactibilidad durante el gobierno de Gustavo Petro, pero quedó estancado debido a que no recibió los recursos necesarios para avanzar hacia los estudios de factibilidad y su posterior adjudicación.

Aunque la iniciativa fue incluida en el Plan Nacional de Desarrollo y sus estudios preliminares fueron socializados, el anterior Gobierno priorizó otros corredores férreos del país para avanzar en su adjudicación.

Para Monroy, lograr que el proyecto figure al menos en los presupuestos de Cúcuta y Norte de Santander representaría un estímulo para continuar impulsándolo y avanzar en las etapas pendientes. Sin embargo, considera necesario mantener la gestión ante el Gobierno nacional.

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Recordó que esta fue una de las iniciativas en las que más insistieron los gremios productivos de la región, la Gobernación y la Alcaldía, debido a su potencial para impulsar el transporte de carga y pasajeros desde Norte de Santander hacia la Costa Norte del país.

En cuanto al Embalse Multipropósito del Cínera, señaló que continúa sin materializarse después de décadas de discusiones, aunque nuevamente ha tomado fuerza en la agenda regional como una de las prioridades para el departamento.