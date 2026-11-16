Restrepo anunció que Avianca y Grupo Plata se suman a la Milagro Week con inversiones por US$3.340 millones

La estrechez fiscal limita la capacidad actual del Gobierno para estimular el crecimiento económico del país solo con base en un despliegue de inversión pública.

Es por esto que la ‘Milagro Week’ funciona como una de las apuestas del Ejecutivo para estimular la inversión privada. La iniciativa reúne un portafolio de 135 proyectos, de los cuales solo cinco concentrarían cerca del 50 % del monto total que se espera atraer de los inversionistas.

La rueda de negocios en Nueva York inició este lunes 16 de noviembre y sus resultados finales harán una potencial contribución para impulsar la nueva generación de riqueza del país.

Esta iniciativa la ha liderado el vicepresidente José Manuel Restrepo, quien informó que los 135 proyectos están listos para canalizar inversión y habilitar ganancias en doble vía: rentabilidad para quienes los apalancan y expansión económica.

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“Vamos en la segunda reunión de la Milagro Week y ya llevamos dos campanazos de nuevas inversiones: la primera, de Avianca, por 3.000 millones de dólares en los próximos años, y la segunda, del Grupo Plata, que realizará una inversión adicional de 340 millones de dólares”, dijo el vicepresidente, explicando entonces que Grupo Plata aumentará de 60 (inicial) a 400 millones de dólares su inversión para los próximos tres años.

Los proyectos

Aunque el banco de iniciativas no está detallado públicamente, se sabe que las expectativas del Gobierno apuntan a un levantamiento de capital por cerca de US$41.900 millones.

De momento, se conoce que cinco iniciativas atraerían cerca de 50% de ese monto, con una posible canalización de US$21.090 millones. El listado está encabezado por un centro de datos de hiperescala en la Zona Franca de Bogotá, valorado en US$9.250 millones, y un campus de centros de datos (US$9.000 millones).

La iniciativa de Avianca

Avianca anunció una inversión de US$3.000 millones en Colombia, según informó el vicepresidente tras reunirse con Gabriel Oliva, presidente de la aerolínea.

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“Antes de aterrizar en Nueva York, tenemos el primer gran anuncio”, manifestó el vicepresidente en sus redes sociales. El funcionario señaló que la comitiva viajó en el vuelo AV280, que describió como el primer trayecto preinaugural de la conexión Barranquilla–Nueva York.

El anuncio divulgado por Restrepo no precisó el plazo de ejecución de los US$3.000 millones ni el detalle de los proyectos a los que se destinarán los recursos.

La inversión fue presentada en el marco de su encuentro con Oliva y de la salida de la misión empresarial hacia Nueva York. Para esta primera edición de la Milagro Week, Colombia llevó 97 proyectos que representan expectativas de inversión o financiación por US$41.900 millones.