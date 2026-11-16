Subir el IVA de 5% a 19% a vehículos eléctricos pone en riesgo la transición energética de Colombia

Incrementar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los vehículos eléctricos e híbridos, como lo propone el Gobierno en su proyecto de Ley 477 de 2026 o de Rescate Económico, podría encarecer la adquisición de esta tecnología y desacelerar una industria que aún se encuentra en proceso de consolidación.

La alerta la hizo el presidente la Asociación Colombiana de Movilidad Eléctrica y Sostenible (Acomoves), Juan Esteban Martínez Ruiz, frente a la iniciativa de llevar del 5% al 19% este tributo, quien destacó que la decisión debe considerar sus posibles consecuencias sobre la renovación del parque automotor, la transición energética, la calidad del aire y la reducción de la dependencia de combustibles fósiles.

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“La movilidad eléctrica no puede evaluarse únicamente desde el recaudo tributario, estos vehículos nos permitirán reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles, mejorar la calidad del aire y generar ahorros para el país. El crecimiento del mercado demuestra que los incentivos están dando resultados y todavía se necesitan por más tiempo”, señaló Martínez.

Según el líder gremial, el aumento de 14 puntos porcentuales (p.p.) adicionales y, bajo el supuesto de que el impuesto se traslade completamente al consumidor, podría incrementar aproximadamente un 13,3% el precio final frente al valor actual, lo cual generaría afectaciones a las decisiones de compra de hogares, empresas y operadores de transporte.

La asociación pidió conocer las proyecciones de recaudo adicional para los primeros cuatro años de aplicación de la medida, las metodologías y memorias de cálculo utilizadas, y los análisis sobre sus posibles efectos en ventas, costos del transporte, consumo de combustibles, emisiones contaminantes y salud pública.

Acomoves presentó un derecho de petición ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y el Ministerio de Hacienda con el propósito de promover una discusión sustentada en evidencia, para lo cual solicitó información sobre los fundamentos técnicos, fiscales y económicos que respaldan la modificación propuesta.

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Beneficios fiscales

Para Acomoves, los beneficios de la movilidad eléctrica también deben entrar en la discusión fiscal. Un estudio de Carbon Tracker y Polen Transiciones Justas, publicado en abril de 2026, estima que acelerar la adopción de vehículos 100% eléctricos en Colombia podría generar ahorros acumulados de US$40.000 millones en importaciones de combustibles hasta 2050.

Además, evitarían más de US$8.500 millones en daños económicos asociados al cambio climático y generar aproximadamente US$40 millones en ahorros en salud pública, gracias a la reducción de emisiones contaminantes que afectan la calidad del aire y la salud de las personas, bajo los supuestos de los escenarios analizados.

“El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Universidad de los Andes estiman beneficios sociales entre US$58.000 millones y US$69.000 millones por una transformación integral del transporte, que incluye la electrificación”, agregó Martínez.

El presidente de Acomoves sostuvo que, aunque estas cifras no representan pérdidas directamente atribuibles al incremento del IVA, demuestran que el cambio a vehículos cero emisiones genera beneficios económicos y sociales que deben ser considerados en la evaluación tributaria.

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Recordó que el crecimiento del mercado no significa que los incentivos ya no sean necesarios, pues la Agencia Internacional de Energía (IEA) señaló que los estímulos tributarios son determinantes para impulsar la adopción de vehículos eléctricos.

La experiencia internacional también evidencia que la reducción de estos mecanismos puede afectar el crecimiento del mercado, como ocurrió en algunos países europeos durante 2024.

La Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica estableció como objetivo alcanzar 600.000 vehículos eléctricos para 2030. En este contexto, Acomoves considera necesario evaluar si el incremento tributario es coherente con los compromisos nacionales de transición energética y con los instrumentos de promoción establecidos mediante la Ley 1964 de 2019.

La asociación reiteró su disposición a participar en el diálogo técnico y legislativo para construir soluciones que permitan conciliar las necesidades fiscales del país con una movilidad más limpia, eficiente y sostenible.

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