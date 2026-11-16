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¿Quiénes son los nuevos representantes del Gobierno en la Cámara de Comercio de Cúcuta?
Son tres miembros principales y un suplente los que tendrán la responsabilidad de llevar la voz del Gobierno nacional ante la Cámara de Comercio de Cúcuta.
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Cámara de Comercio de Cúcuta./Foto: La Opinión
Orlando Carvajal - Periodista La Opinión
Orlando Carvajal
Lunes, 16 de Noviembre de 2026

El Gobierno Nacional designó a cuatro representantes para integrar la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cúcuta, según los decretos expedidos el pasado 9 de noviembre por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

La notificación fue enviada mediante un oficio dirigido al presidente ejecutivo de la entidad, Sergio Hernando Castillo Galvis, en el que se relacionan los decretos 1692, 1714 y 1724 de 2026, correspondientes a la designación de miembros principales y suplentes del Gobierno Nacional en el órgano directivo.

De acuerdo con el Decreto 1692, fue designado como miembro principal Jesús Omar Peñaranda Ramírez.

Por su parte, el Decreto 1714 establece la designación de Elkin Fabián Becerra Duque como miembro principal y de Jairo Ramos Prado como suplente.

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Finalmente, mediante el Decreto 1724 fue nombrado Marcos Fabián Quiroga Ramos como miembro principal.

Con estas disposiciones, el Ministerio de Comercio formalizó los nombramientos de los representantes del Gobierno Nacional que tendrán participación en las decisiones de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cúcuta.

La Opinión presenta los perfiles de los tres miembros principales del Gobierno Nacional en la junta directiva de la Cámara de Comercio de Cúcuta:

 

Marcos Fabián Quiroga Ramos, empresario de los sectores de construcción y transporte

A sus 37 años, Marcos Fabián Quiroga Ramos desarrolla su actividad empresarial en los sectores de la construcción, la maquinaria pesada y el transporte de carga. Como responsable de MQ Ingenieros Constructores, ha enfocado su gestión en el desarrollo de proyectos y la consolidación de operaciones comerciales vinculadas a estas actividades.

Su trabajo empresarial se fundamenta en criterios de honestidad, disciplina y cumplimiento, principios que orientan sus relaciones con clientes, proveedores y aliados comerciales. Su apuesta está dirigida a fortalecer la capacidad operativa de la empresa y ampliar su participación en los mercados donde tiene presencia.

 

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Jesús Omar Peñaranda Ramírez, con experiencia jurídica y trayectoria en la industria gráfica

Es abogado egresado de la Universidad Libre de Colombia, Seccional Cúcuta, y cuenta con un diplomado en Hermenéutica Jurídica. También tiene formación en Diseño Gráfico y Diagramación, cursada en el Centro Nacional de Artes Gráficas del Sena, en Bogotá, donde obtuvo el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) en Impresión Offset.

Su trayectoria empresarial supera los 35 años y está vinculada al sector de las artes gráficas. Proveniente de una familia dedicada al comercio, es representante legal y propietario de Tipografía, Litografía y Encuadernación Nueva Granada, empresa familiar especializada en estas actividades.

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También participa como socio y directivo de la Cooperativa de Impresores y Papeleros del Oriente (Coimpresores), con sede principal en Bucaramanga y una sucursal en Cúcuta.

En el ámbito institucional, es oficial de reserva del Ejército Nacional, con especialidad en Justicia. Está adscrito al Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 30 Guasimales, donde ostenta el grado de mayor y hace parte de la plana mayor como oficial de Talento Humano.

 

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Elkin Fabián Becerra Duque, con experiencia directiva en minería e industria

Ingeniero con más de 18 años de experiencia en cargos directivos en los sectores minero, coquizador, siderúrgico e industrial. Su trayectoria comprende responsabilidades relacionadas con la planeación estratégica, la dirección de operaciones, los procesos de expansión empresarial y la sostenibilidad.

A lo largo de su carrera ha participado en escenarios gremiales y espacios de liderazgo empresarial, desde los cuales ha intervenido en asuntos relacionados con el desarrollo productivo y la competitividad industrial. Su experiencia está vinculada a sectores que tienen un peso importante en la actividad económica y la generación de empleo de la región.

 

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