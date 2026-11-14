Capturan en Antioquia a alias Primo Gay, señalado objetivo de alto valor por las autoridades

Según confirmaron fuentes militares, en las últimas horas fue capturado en el Norte de Antioquia Néider Yesid Uñates López, conocido con el alias de Primo Gay, uno de los hombres señalados como objetivos de alto valor por las autoridades en esta subregión.

El procedimiento representa un golpe a las estructuras armadas con las que este hombre habría mantenido vínculos y que han protagonizado disputas por el control territorial y las economías ilegales en el departamento.

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Reportes de inteligencia lo relacionan con ataques mediante explosivos, campos minados y drones contra la Fuerza Pública. En 2026 también se conoció su presunto cambio de bando hacia el Clan del Golfo, movimiento que habría agudizado las disputas armadas en el norte antioqueño.

La captura representa un nuevo resultado en la ofensiva contra uno de los hombres que las autoridades consideraban prioritarios en la lucha contra las estructuras criminales que operan en esta subregión.

Se espera que las autoridades entreguen detalles del operativo y de la situación judicial del capturado.