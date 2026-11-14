Así pueden robarle su cuenta de WhatsApp y estafar a sus familiares

Un mensaje de alguien que aparenta estar interesado en comprar un producto por internet puede convertirse en el comienzo de una estafa. Detrás de ese supuesto comprador, en algunos casos, se esconden delincuentes que buscan apoderarse de cuentas de WhatsApp para suplantar a sus propietarios y pedirles dinero a sus familiares y conocidos.

Ante el aumento de los riesgos en los entornos digitales, la Policía lanzó una alerta y entregó recomendaciones para evitar el robo de cuentas de esta aplicación y otras modalidades de fraude que ponen en riesgo la información personal y financiera de los ciudadanos.

Así engañan a las víctimas para robarles sus cuentas de WhatsApp

Una de las estrategias utilizadas por los ciberdelincuentes comienza en plataformas de compraventa por internet. Allí contactan a personas que ofrecen productos y se hacen pasar por compradores interesados. Durante la conversación, recurren a engaños para conseguir que la víctima les entregue el código de verificación que WhatsApp envía a su teléfono celular.

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“Con ese número en sus manos, los delincuentes pueden tomar el control de la cuenta y hacerse pasar por su propietario. El siguiente paso es contactar a sus familiares, amigos y conocidos para solicitar transferencias de dinero, aprovechándose de la confianza que existe entre ellos”, indicó la Policía Mebar.

Frente a esta modalidad, la institución insistió en que los códigos de verificación son personales y no deben compartirse con nadie, incluso si quien los solicita aparenta ser un comprador, un conocido o alguien de confianza.

Entre las medidas de protección también recomendó activar la verificación en dos pasos de WhatsApp, evitar abrir enlaces sospechosos, revisar periódicamente los dispositivos vinculados a la cuenta y desconfiar de cualquier mensaje en el que soliciten datos personales, bancarios o información confidencial.

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La brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, hizo un llamado a fortalecer las medidas de autoprotección y mantener hábitos seguros al utilizar las plataformas tecnológicas. La oficial destacó que la prevención y la denuncia oportuna son fundamentales para evitar que más ciudadanos caigan en estas trampas.

En caso de detectar que una cuenta fue vulnerada, la recomendación es avisar de inmediato a los contactos para evitar que sean engañados por los delincuentes e intentar recuperar el acceso mediante los mecanismos oficiales de la aplicación.

La Policía invitó a reportar cualquier situación relacionada con estafas digitales a través de la línea de emergencia 123 o la línea Contra el Crimen 317 896 5523, donde se garantiza absoluta reserva de la información.

Con información de El Universal.

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