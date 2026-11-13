De la Espriella ordena reversar altos salarios de ejecutivos del Fondo Milagro

Los altos salarios de los funcionarios directivos del Fondo Milagro provocaron la molestia del presidente, Abelardo de la Espriella.



En un mensaje publicado en su cuenta en la red social X, el mandatario ordenó reversar los altos salarios de los ejecutivos y dijo que en las próximas horas anunciará las medidas correctivas correspondientes.



"Los salarios que se han anunciado para el Fondo Milagro NO se compadecen con mi directiva de austeridad. ¡NO LOS AUTORIZO! He ordenado reversar ese despropósito de inmediato", manifestó De la Espriella.



Según la respuesta a un derecho de petición de la senadora Kamelia Zuluaga, del Pacto Histórico, la nómina mensual de 26 funcionarios del fondo es de $765,6 millones de pesos.

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El que más gana es el gerente, Jaime Uribe, con un sueldo de $39.441.454. El director jurídico y de contratación, el secretario privado de Uribe, el director financiero y el de planeación ganan $36 millones, y los de talento, atención al ciudadano, comunicaciones y otros 10 coordinadores más ganan $30 millones, entre otros.



Pese a estos sueldos, hay fuertes críticas por los escasos resultados que ha alcanzado el fondo. La Defensoría del Pueblo, en un informe publicado esta semana, aseguró que solo 8 de los $58 billones que se calcula costará la reconstrucción, tienen ya una fuente de recursos identificada.



Uribe también fue criticado esta semana en una sesión de las comisiones conjuntas de Cámara y Senado por no asistir a un debate sobre la atención de la emergencia provocada por el terremoto, a pesar de haber sido citado. Uribe se excusó diciendo que había sido invitado a un acto con el presidente De la Espriella en Cali.

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Aunque De la Espriella defendió que "el Fondo Milagro ha comenzado a hacer, en tiempo récord, lo que en otras épocas tardó años" y aseguró que ya está entregando viviendas y subsidios y adelantando las demoliciones necesarias para dar paso a la reconstrucción, aseguró que no permitirá que "decisiones inconsultas, carentes de sindéresis y contrarias a mis instrucciones empañen una misión tan grande y trascendental como la de reconstruir lo que el terremoto destruyó".



Manifestó que en su gobierno todos los funcionarios y colaboradores están permanentemente en período de prueba y dijo que no tendrá contemplaciones frente a los funcionarios que se equivoquen o tengan dislates.

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