Centro Democrático vuelve a marcar distancia de la reforma tributaria de De la Espriella

Por segunda vez en menos de una semana el Centro Democrático, el principal y más grande partido que apoya al presidente Abelardo De La Espriella en su coalición de gobierno, le reiteró que no le acompañará de lleno en el trámite de su reforma tributaria o ley de rescate como lo denomina el Ejecutivo.



Este jueves, en una nueva reunión de bancada de senadores y representantes, el jefe del partido, el expresidente Álvaro Uribe, volvió a reiterar ‘las líneas rojas’ que tiene el partido para con el complejo proyecto de ley, el cual incluso ha suscitado contradictores en otros sectores de la coalición como el liberalismo, conservatismo y La U, como también de la oposición en cabeza del Pacto Histórico.

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Uribe, al entregar las conclusiones del encuentro, sostuvo que “hemos concluido hoy otra reunión de la bancada del Centro Democrático sobre el proyecto de ley de rescate de la economía. La subcomisión nombrada la semana pasada trajo un informe ya muy detallado. Hoy se retroalimentó con reacciones de los representantes y de los senadores”.



El jefe del partido, notificó que esa comisión va a reunirse con el gobierno para entregar esa propuesta, “¿Qué se pretende aquí? Simplificar la tributación. No gravar la canasta familiar, proteger a los sectores sociales, proteger a los colombianos de ingresos medios, estimular la inversión, el crecimiento de la economía”.



Uribe insistió en que esta ley debe reducir el tamaño del Estado con un retén social, que no “afecte a la madre cabeza de familia. No afecte al próximo a jubilarse, tampoco al discapacitado”.

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El exmandatario afirmó que es igualmente una preocupación del Centro Democrático los ajustes tributarios que el proyecto plantea para el sector del turismo. “Esa queja de los hoteles por la competencia de la informalidad se busca nivelarla, que así como los hoteles pagan impuestos, las casas que sirven de hoteles también los paguen. En fin, vamos a seguir en este trabajo”.

Tanto desde el Centro Democrático, como de partidos como el Pacto Histórico, se está a la espera de conocer la lista definitiva que se tendrá de ponentes, esto ante la falta de los mismos en la Cámara, como también de ampliar los ponentes que se tendrán en el Senado, para que no solamente sean del sector de gobierno sino también de la oposición.

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