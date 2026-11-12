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136 capturas y 70 allanamientos dejó operativo en Bucaramanga, liderado por De la Espriella
En las operaciones nocturnas, adelantadas por Policía, CTI, Ejército y Gaula, fueron incautados más de 18.837 gramos de estupefacientes. 430 cartuchos, 1.800 gramos de explosivos y más de $4.640.000.
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valents2121
Abelardo de la Espriella
Colprensa
Colprensa
Jueves, 12 de Noviembre de 2026

136 capturas y 70 allanamientos dejaron los operativos nocturnos liderados por el presidente Abelardo de la Espriella en la madrugada de este jueves en Bucaramanga.

El propio mandatario informó sobre la operación en su cuenta de la red social X, en donde publicó un video en el que se le ve vestido de civil y portando una pistola, a su llegada a Bucaramanga, hacia las 11:30 de la noche del miércoles.

En el video, De la Espriella confronta a alias 'Rulos' y a alias 'Wilson', dos capturados por expendio de drogas y porte de armas, miembros de 'Los Claverianos', una banda que lleva más de 17 años operando en Bucaramanga.

"Se les acabó la fiesta a estos bandidos", afirma De la Espriella.

Entre los capturados también está alias 'Carpintero', presuntamente involucrado en el homicidio de una joven de 15 años en Bucaramanga.

Lea aquí: Angie Rodríguez desafía fallo judicial y vuelve a señalar a Laura Sarabia por ‘agenda privada’ de Petro

Además de las capturas, en la operación fueron incautadas 12 Armas de fuego, 27 celulares, 18.837 gramos de estupefacientes, 430 cartuchos, 1.800 gr de explosivos y más de $4.640.000.

También se extinguió el dominio sobre bienes tasados en 1.541 millones de pesos.

El presidente De la Espriella ya ha participado en operaciones nocturnas contra el crimen en las ciudades de Cali, Medellín, Bogotá y Cúcuta.

En las últimas horas, según informó en su cuenta de la red social X el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, también fueron expulsados de Bucaramanga 71 ciudadanos venezolanos con más de 1.520 anotaciones por diferentes delitos. En lo que va del año ya han sido expulsados 237 venezolanos por este motivo.

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