Siete días desaparecida: continúa la búsqueda de niña de cinco años arrastrada por arroyo en Soledad, Atlántico

Siete días han transcurrido desde que Zoe Soto Castro, de cinco años, desapareció tras ser arrastrada por la corriente del arroyo El Salao, en el barrio Los Cedros, en Soledad, Atlántico. Desde entonces, organismos de socorro, autoridades y voluntarios mantienen las labores de búsqueda para tratar de encontrar a la pequeña, cuyo paradero sigue siendo desconocido.

Este miércoles 11 de noviembre, los operativos continúan con un despliegue interinstitucional coordinado por la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Alcaldía de Soledad. En las labores participan el Batallón de Prevención y Atención de Desastres del Ejército Nacional, la Policía, a través de Ponalsanar, la Defensa Civil y el Cuerpo Oficial de Bomberos.

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El trabajo en terreno también cuenta con maquinaria amarilla para remover escombros y sedimentos que dificultan las labores de rastreo. A esto se sumó el apoyo de pilotos especializados en tecnología dron, quienes realizan sobrevuelos de precisión a lo largo del caño del municipio, desde el sector de Caraballo hasta su desembocadura.

Sobre el desarrollo de estas labores, la administración municipal destacó la participación de las diferentes instituciones y el apoyo recibido durante la emergencia. La alcaldesa Alcira Sandoval Ibáñez expresó su agradecimiento “a las instituciones, voluntarios y especialistas por el acompañamiento técnico y humano en este esfuerzo conjunto que mantiene conmovida a toda la comunidad”.

La Alcaldía aseguró que los recursos y las capacidades institucionales permanecerán desplegados mientras sea posible, en medio de una búsqueda que mantiene la atención de los habitantes de Soledad.

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Fiscalía difundió circular para encontrar a la menor

Mientras avanzan los operativos, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo de Desaparecidos de Soledad, difundió una circular de búsqueda con los datos y características físicas de la niña, con el propósito de obtener información que permita establecer su paradero.

En el documento, la menor aparece identificada como Zoey María Soto Castro, de cinco años, con una estatura aproximada de 1,20 metros, contextura delgada, tez trigueña, cabello largo, ondulado y negro, y ojos café oscuros.

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La circular también precisa que al momento de desaparecer vestía el uniforme del colegio Fe y Alegría, zapatos blancos y sudadera azul marino.

La Fiscalía solicitó a quienes tengan información comunicarse al teléfono 321 838 3911 o acudir a las instalaciones del CTI, ubicadas en la carrera 15B No. 15-77, barrio Juan Domínguez Romero, primer piso, en Soledad. La entidad indicó que la difusión del documento cuenta con el consentimiento de los familiares.

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