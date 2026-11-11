José Manuel Restrepo advierte sobre riesgos fiscales si no se aprueba la Ley de Rescate Económico

El vicepresidente, Jose Manuel Restrepo, defendió la propuesta de Ley de Rescate Económico, al asegurar que el país necesita medidas contundentes con urgencia si no quiere afrontar problemas mayores en el futuro.



Durante su intervención en la Asamblea General de Anif, el funcionario dio cuenta de los riesgos que el país puede afrontar, en los próximos 10 años, si no se implementa la reforma tributaria impulsada por el Ejecutivo.

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“Si no hacemos nada en 2030 vamos a tener que pagar 1 de cada 2 pesos de impuesto, y en 2035 va a ser 4 de cada 5 pesos de no hacer nada. Aquí no se admiten pañitos de agua tibia, aquí no se admite jugar a la politiquería con decisiones de esta naturaleza, aquí no se admite ser irresponsable frente a algo de esta dimensión”, advirtió Restrepo.



“El Gobierno de Abelardo de la Espriella asumiendo un costo político, pone la cara y le habla de frente al país, siempre se pueden encontrar alternativas pero no juguemos a la política, no juguemos a la política con esa estrategia porque entonces no vamos a ser capaces de salir adelante”, añadió.

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Restrepo enfatizó en la necesidad de avanzar en este proyecto de ley, y aseguró que el Gobierno tiene los canales de diálogo abiertos con el fin de llegar a consensos que permitan identificar las mejores decisiones para el país.



“Junto con el legislativo hemos encontrado el sentido de que se puede trabajar en lo que sigue para el país, siempre con la posibilidad de construir colectivamente, porque la capacidad de escucha y de construir, siempre será posible con ese sentido de responsabilidad”, agregó el Vicepresidente.



La propuesta de Ley de Rescate Económico presentada por el Ejecutivo la semana pasada ante el Congreso no ha tenido la acogida esperada por el Gobierno, dado que varios de los partidos y políticos oficialistas han marcado distancia, en particular frente a la implementación del IVA a bienes de la canasta familiar, salud y bebidas, entre otras, al advertir que el país necesita ante al tamaño del déficit fiscal que el Estado se reduzca y sea más eficiente.

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