Petro reconoce que Angie Rodríguez le prestó plata y asegura que ya le pagó, ¿cuánta era?

El expresidente Gustavo Petro ha tenido varios tropiezos desde que Estados Unidos lo metió en la lista Clinton. Como esta evita o limita que tenga cuentas bancarias ante las posibles sanciones que enfrentarían los bancos por eso, hacer una transacción es un lío. De ahí a que le haya pedido prestada plata a su exmano derecha, Angie Rodríguez, como reconoció este martes.

El exmandatario volvió a calificar a la exdirectora del Dapre como una “enferma” que “debería ser protegida”. Y a renglón seguido expuso lo que, según él, ocurrió.

“Desde que me metieron a la lista OFAC no puedo usar mis tarjetas de del banco. Angie quedó autorizada a sacar mi sueldo del banco. En los últimos 4 meses dejó mi sueldo intacto y pagó mi gastos corrientes, dijo que con su dinero”, expuso Petro, quien adjuntó fotos de comprobantes bancarios y agregó “aquí esta la prueba de la devolución y el pago de mi deuda” (sic).

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Es decir, aseguró que sí pidió prestado el dinero, pero dijo haberlo devuelto. La transacción fue, según expuso Petro, en el Banco Caja Social. El exmandatario también compartió una carta, fechada el 10 de agosto, en la que le informa a Rodríguez que esta se realizó.

En la carta, Petro se refiere a un proceso judicial y dice que le consignó 120 millones de pesos “a título de ‘garantía de pago’ para que, en el evento de que, al decidirse la controversia, se determine que a usted le asiste la razón”.

Es decir, la puja hace parte de un proceso judicial, no queda claro cuál. En ese sentido, el expresidente dice que si la pretensión de Rodríguez en el proceso “carece de fundamentos”, deberá devolverle esa plata, mientras que si este falla a favor de ella “nos declaramos a Paz y Salvo por todo concepto”.

Los gastos denunciados por la exdirectora del Dapre

La exfuncionaria había dicho que ella supuestamente habría asumido en su momento gastos de 200 millones de pesos por solicitud del entonces presidente. Según reveló Noticias RCN, la defensa de Rodríguez estaría recopilando documentos, facturas, comprobantes de transacciones y conversaciones para entregar a las autoridades y respaldar sus afirmaciones.

En la versión de la exdirectora del Dapre, Petro le habría solicitado cubrir tiquetes, hospedajes, viáticos y otros gastos relacionados con algunos de sus viajes. De estos habría unos, supuestamente, en vuelos privados o por fuera de la agenda oficial, como reveló ese medio.

En ese contexto, Deisy Rodríguez habría utilizado recursos de su salario y habría pedido préstamos que, según afirmó, aún debe pagar.

Petro respondió concretamente a una consignación por 120 millones de la que, antes de su revelación, no habría explicación sobre su procedencia ni un remitente claro.

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Acciones legales ante la UIAF y la Superintendencia Financiera

La polémica vendría de que, al advertir el movimiento, Rodríguez habría iniciado gestiones ante la entidad bancaria, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y la Superintendencia Financiera, mediante derechos de petición y solicitudes para esclarecer de dónde vino la plata.

Según su versión, no habría dispuesto de esos recursos y estaría buscando dejar constancia de todas las actuaciones relacionadas con la transferencia, porque le daría miedo que esa plata pudiera convertirse en un posible señalamiento en su contra por un supuesto enriquecimiento ilícito o pago de coimas.

Su defensa, además, vendría preparando el material que buscaría entregar a la justicia.