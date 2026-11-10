Manipulación de notas en la UNAD: universidad asegura que alertó a las autoridades en 2021

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) aseguró que desde 2021 denunció ante las autoridades las irregularidades relacionadas con la manipulación de su sistema de información institucional, luego de los hallazgos de su centro especializado en ciberseguridad.



A partir de estas alertas, la institución activó los procedimientos internos correspondientes y adoptó las medidas técnicas, académicas, administrativas y disciplinarias para superar la situación.



La aclaración de la Universidad respondió a la publicación de la Revista Semana relacionada con la investigación a Carlos Andrés Oyola Tovar, contratista de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) vinculado al gobierno de Gustavo Petro y que habría liderado una red que alteraba notas y registros en la UNAD para obtener títulos de forma fraudulenta.

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La institución académica señaló que adelantó las investigaciones de su competencia, identificó a las personas presuntamente involucradas en los hechos y trasladó la información pertinente a la Fiscalía para el desarrollo de las actuaciones penales correspondientes.



“Es fundamental reiterar que los hechos identificados corresponden a veintidós (22) estudiantes puntuales que fueron detectados y cuya denuncia presentada por la UNAD fue atendida por los mecanismos de control de la Universidad e investigadas por la Fiscalía. Como se puede concluir, la situación informada no compromete la legitimidad de los títulos académicos expedidos por la UNAD, conforme a la normativa institucional ni desvirtúan la calidad, el rigor y la transparencia de los procesos de formación y certificación de la universidad”, precisó.



Reiteró que desde la fecha en que fueron identificadas las presuntas irregularidades, ha mantenido su disposición de colaboración con las autoridades competentes, dentro del proceso penal relacionado con estos hechos.

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La Universidad rechazó cualquier tipo de información que comprometa su reputación institucional y los ataques cibernéticos que pretendan vulnerar sus sistemas de información, instrumentalizar sus procedimientos académicos o utilizar el nombre de la institución para obtener beneficios particulares



“La Universidad no tolera actos de corrupción ni irregularidades, independientemente de la condición, cargo o vínculo de quienes puedan estar involucrados, y continuará actuando con determinación frente a cualquier situación que comprometa la confianza de su comunidad educativa y de la sociedad Colombiana”, puntualizó la UNAD.

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