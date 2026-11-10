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Salieron a trotar y se encontraron con un cadáver en El Malecón de Cúcuta
Las autoridades buscan establecer la identidad del hombre y las causas de su muerte.
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dsifontes
Hombre hallado muerto en El Malecón
La opinión
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Martes, 10 de Noviembre de 2026

Ayer, deportistas que recorrían el sendero peatonal de El Malecón, durante sus acostumbrados trotes matutinos, tuvieron una inesperada experiencia al encontrar el cadáver de un hombre entre unos matorrales, en la ribera del río Pamplonita.

El hallazgo ocurrió a la altura de El Balcón Paisa, por lo que los transeúntes alertaron de inmediato a la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc). Un grupo de uniformados llegó al sector y acordonó la zona, mientras integrantes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) se encargaron de la inspección del lugar y del cuerpo, que posteriormente fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal.

Puede leer: ¿Por qué mataron a Jhonattan? Adolescente de 15 años murió en extrañas circunstancias en Pamplona

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades a este medio, hacia las 7:00 de la mañana fueron alertadas del suceso. Precisaron que el hombre vestía un bluyín negro y una franela blanca y que, por su apariencia, sería habitante de calle.

Ahora, los investigadores buscan establecer la identidad del ciudadano, las causas de su muerte y las circunstancias en las que ocurrió.

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