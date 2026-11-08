En paquetes de papas y en el estómago, así estarían pasando droga por la frontera de Norte de Santander y Táchira

En cuestión de apenas dos días, la frontera entre Colombia y Venezuela volvió a quedar en evidencia como corredor para el tráfico de drogas. Dos procedimientos de las autoridades dejaron al descubierto las ingeniosas formas en que los traficantes estarían intentando burlar los controles para ingresar estupefacientes al vecino país: uno los llevaba en el estómago y otra los ocultaba entre paquetes de papas y alimentos.

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El primer caso corresponde a un hombre que se movilizaba en un vehículo de transporte público que ingresó a Venezuela desde la frontera colombiana. El pasajero llevaba más de medio kilo de cocaína en el organismo.

Según informaron las autoridades, el hombre fue sorprendido en un taxi durante un puesto de control. Su actitud, que despertó sospechas, llevó a los uniformados a requisarlo y posteriormente trasladarlo a un centro médico.

Una radiografía reveló la presencia de varios cuerpos extraños en su organismo. Horas después, estos fueron expulsados sin que se rompieran, lo que evitó el riesgo de una posible sobredosis. Se trataba de 47 cápsulas que el hombre habría ingerido antes de emprender el viaje, aparentemente con destino a El Vigía, en el estado Mérida.

Una de las cápsulas fue inspeccionada y sometida a pruebas químicas que confirmaron que contenía cocaína. En total, la sustancia incautada pesó 632 gramos, motivo por el cual el hombre fue detenido.

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Llevaba éxtasis

Esta detención ocurrió casi de manera simultánea con la captura de otra persona, esta vez una mujer que fue sorprendida en el sector La Pedrera, en el estado Táchira, cerca de la frontera con Barinas.

Según la investigación, la ciudadana habría ingresado minutos antes a Venezuela procedente de Norte de Santander. Al revisar su equipaje, los funcionarios se llevaron una sorpresa.

Entre bolsas de papas y otros alimentos, los uniformados encontraron una caja de jabón que contenía un paquete con numerosas pastillas rosadas. La sospecha de que se tratara de una droga sintética llevó a profundizar la inspección.

Posteriormente, revisaron una maleta que también llevaba la mujer y encontraron más de 100 bolsas con estas pastillas. Los análisis químicos confirmaron que se trataba de éxtasis: en total, fueron contabilizadas 6.766 unidades.

De acuerdo con la investigación venezolana, la mujer viajaba en un bus de transporte intermunicipal con destino a Caracas.

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