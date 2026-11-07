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Primera víctima de la pólvora en Ocaña: adulto mayor resultó quemado
El hombre sufrió lesiones de segundo grado cuando se incendió una vivienda en la que almacenaban estos elementos de manera clandestina.
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jsarabia
Casa en llamas delata a los comercializadores clandestinos de pólvora en Ocaña.
Javier Sarabia Ascanio
Javier Sarabia
Sábado, 7 de Noviembre de 2026

Pese a las advertencias hechas por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Ocaña sobre las consecuencias de la fabricación y manipulación de material pirotécnico, el municipio ya registró la primera víctima de quemaduras por pólvora.

El afectado es un adulto mayor que resultó con quemaduras de segundo grado y afectaciones en las vías respiratorias durante un incendio estructural en una vivienda donde se almacenaba pólvora de manera clandestina.

El hombre, que se resistió a ser trasladado a un centro asistencial, fue esposado por la Policía Nacional y remitido al servicio de urgencias del Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares para que, una vez recuperado, responda ante las autoridades.

Lea además: Concejo de Ocaña analiza las inversiones y gastos para el 2027

Por su parte, los organismos de socorro lograron controlar las llamas y los patrulleros incautaron una gran cantidad de elementos explosivos.
 

Casa en llamas delata a los comercializadores clandestinos de pólvora en Ocaña.


Ante este panorama, el secretario de Gobierno de Ocaña, Hugo Guerrero Bayona, recordó que la Alcaldía implementó un plan de pago de recompensas para las personas que denuncien depósitos que funcionen de manera ilegal y que puedan convertirse en sitios propicios para explosiones.

Asimismo, el funcionario enfatizó que los responsables pueden exponerse a multas y sanciones. En el caso de los padres de familia, también advirtió que podrían perder la custodia de sus hijos e incluso verse involucrados en procesos legales relacionados con los inmuebles utilizados para almacenar estos artefactos.

Por otro lado, mediante el Decreto N.º 213 del 19 de octubre de 2026, la Administración municipal estableció medidas preventivas, de seguridad y protección relacionadas con la fabricación, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización, manipulación y uso de pólvora, artículos pirotécnicos y fuegos artificiales en el municipio, especialmente durante las temporadas de Navidad, Año Nuevo y carnavales. Entre las disposiciones se contempla la prohibición de la fabricación y comercialización ilegal de estos elementos, así como de su venta ambulante o informal en espacios públicos.

Casa en llamas delata a los comercializadores clandestinos de pólvora en Ocaña.


También se restringió la venta de artículos pirotécnicos a niños, niñas, adolescentes y personas en estado de embriaguez, además de la manipulación y quema de globos y elementos conocidos como ‘años viejos’ que contengan pólvora.

La Secretaría de Gobierno será la dependencia encargada de tramitar las solicitudes relacionadas con el almacenamiento, uso y comercialización de estos productos.

El jefe de esta dependencia invitó a la ciudadanía a conocer y cumplir las disposiciones establecidas, al recordar que la prevención y el uso responsable de los espacios públicos son fundamentales para proteger la vida y la integridad de las familias.

A la par de ello, el secretario inició los procedimientos correspondientes para establecer responsabilidades frente al almacenamiento y comercialización de material pirotécnico e hizo un llamado de ciudadanía para no comprar, vender o manipular pólvora, recordando las disposiciones emanadas por la alcaldía.

Casa en llamas delata a los comercializadores clandestinos de pólvora en Ocaña.

 

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