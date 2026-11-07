Primera víctima de la pólvora en Ocaña: adulto mayor resultó quemado

Ante este panorama, el secretario de Gobierno de Ocaña, Hugo Guerrero Bayona, recordó que la Alcaldía implementó un plan de pago de recompensas para las personas que denuncien depósitos que funcionen de manera ilegal y que puedan convertirse en sitios propicios para explosiones.
Asimismo, el funcionario enfatizó que los responsables pueden exponerse a multas y sanciones. En el caso de los padres de familia, también advirtió que podrían perder la custodia de sus hijos e incluso verse involucrados en procesos legales relacionados con los inmuebles utilizados para almacenar estos artefactos.
Por otro lado, mediante el Decreto N.º 213 del 19 de octubre de 2026, la Administración municipal estableció medidas preventivas, de seguridad y protección relacionadas con la fabricación, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización, manipulación y uso de pólvora, artículos pirotécnicos y fuegos artificiales en el municipio, especialmente durante las temporadas de Navidad, Año Nuevo y carnavales. Entre las disposiciones se contempla la prohibición de la fabricación y comercialización ilegal de estos elementos, así como de su venta ambulante o informal en espacios públicos.