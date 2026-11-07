Primera víctima de la pólvora en Ocaña: adulto mayor resultó quemado

Pese a las advertencias hechas por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Ocaña sobre las consecuencias de la fabricación y manipulación de material pirotécnico, el municipio ya registró la primera víctima de quemaduras por pólvora.

El afectado es un adulto mayor que resultó con quemaduras de segundo grado y afectaciones en las vías respiratorias durante un incendio estructural en una vivienda donde se almacenaba pólvora de manera clandestina.

El hombre, que se resistió a ser trasladado a un centro asistencial, fue esposado por la Policía Nacional y remitido al servicio de urgencias del Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares para que, una vez recuperado, responda ante las autoridades.

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Por su parte, los organismos de socorro lograron controlar las llamas y los patrulleros incautaron una gran cantidad de elementos explosivos.

