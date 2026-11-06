Concejo de Ocaña analiza las inversiones y gastos para el 2027

Incentivos tributarios
Una de las iniciativas de mayor importancia para aumentar los recaudos destinados a financiar los programas de inversión de la próxima vigencia corresponde a los incentivos tributarios.
Se explicó que los contribuyentes que se encuentren al día hasta el 31 de diciembre del presente año podrán acceder a descuentos en los impuestos predial, de industria y comercio, avisos, tableros y complementarios para la vigencia 2027.
Además, quedó en manos de los concejales la decisión de establecer los descuentos que habitualmente se han fijado en un 20 % para enero y febrero, un 15 % para marzo y abril, y un 10 % hasta el 31 de mayo en el impuesto predial.
En cuanto al impuesto de industria y comercio, se propusieron descuentos del 15 % en febrero, del 10 % hasta marzo y del 5 % en abril. Sin embargo, la decisión definitiva estará en manos de los integrantes de la corporación.
“Con los usuarios morosos se suscribirán acuerdos de pago y también se adelantarán cobros por jurisdicción coactiva para depurar los datos y establecer con certeza la cartera pendiente por parte de los contribuyentes”, agregó la secretaria de Hacienda.
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Por su parte, el presidente del Concejo de Ocaña, Deivy Alberto Arias Quintero, indicó que analizarán detalladamente las iniciativas presentadas por el Ejecutivo. También convocó a sesiones para este sábado, a partir de las 10:00 de la mañana, cuando se asignarán las ponencias y se escuchará a los asesores jurídicos y económicos de la administración municipal.
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