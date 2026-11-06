Concejo de Ocaña analiza las inversiones y gastos para el 2027

En el último periodo de sesiones ordinarias del presente año, los concejales de Ocaña analizaron el presupuesto de rentas, ingresos, recursos de capital, gastos e inversiones del municipio para la vigencia 2027.

En la exposición de motivos, la secretaria de Hacienda, Yakaira María Galvis Torres, precisó que el presupuesto general asciende a 206.000 millones de pesos, de los cuales $152.000 millones corresponden a recursos de destinación específica para ejecutar programas sociales y $54.000 millones serán utilizados para funcionamiento, inversión y cumplimiento de los acuerdos de reestructuración de pasivos.

Asimismo, explicó los alcances de los incentivos tributarios para aumentar los recaudos y reinvertirlos en los distintos frentes de trabajo.

Lea además: Reclaman al alcalde de Ocaña que cumpla con el Plan de Ordenamiento Territorial

Ahora corresponde a los integrantes de la Comisión de Presupuesto recopilar los soportes para realizar un estudio financiero y dar su concepto sobre los proyectos de acuerdo presentados por el Ejecutivo.

