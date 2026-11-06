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Concejo de Ocaña analiza las inversiones y gastos para el 2027
Grandes debates se darán en la corporación durante el estudio del presupuesto de rentas, ingresos, recursos de capital, gastos e inversiones de la próxima vigencia.
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jsarabia
Incentivos tributarios para contribuyentes al día hasta el 31 de diciembre del presente año.
Javier Sarabia Ascanio
Javier Sarabia
Viernes, 6 de Noviembre de 2026

En el último periodo de sesiones ordinarias del presente año, los concejales de Ocaña analizaron el presupuesto de rentas, ingresos, recursos de capital, gastos e inversiones del municipio para la vigencia 2027.

En la exposición de motivos, la secretaria de Hacienda, Yakaira María Galvis Torres, precisó que el presupuesto general asciende a 206.000 millones de pesos, de los cuales $152.000 millones corresponden a recursos de destinación específica para ejecutar programas sociales y $54.000 millones serán utilizados para funcionamiento, inversión y cumplimiento de los acuerdos de reestructuración de pasivos.

Asimismo, explicó los alcances de los incentivos tributarios para aumentar los recaudos y reinvertirlos en los distintos frentes de trabajo.

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Ahora corresponde a los integrantes de la Comisión de Presupuesto recopilar los soportes para realizar un estudio financiero y dar su concepto sobre los proyectos de acuerdo presentados por el Ejecutivo.
 

La secretaría de Hacienda establece unos incentivos tributarios para los contribuyentes al día.

Servicios esenciales

En la Secretaría del Concejo fueron radicados cuatro proyectos de acuerdo mediante los cuales la administración municipal busca avanzar en la planificación financiera, generar beneficios para los contribuyentes y garantizar la continuidad de servicios esenciales para la ciudadanía.

Entre ellos se destacan el presupuesto para la vigencia 2027; los incentivos por pronto pago de los impuestos de industria y comercio, predial y complementarios; la continuidad de los subsidios de acueducto y alcantarillado para los estratos 1 y 2, con la inclusión del estrato 3, y las vigencias futuras para el encargo fiduciario y el servicio de transporte escolar.

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“Con estas iniciativas se busca priorizar las inversiones que permitan dar continuidad al Plan de Desarrollo Municipal, estimular el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias y ampliar los beneficios para los hogares ocañeros”, indicó Galvis Torres.
 

Concejo analiza programa de inversiones y gastos de Ocaña.

Alcances de las iniciativas

Entre las iniciativas presentadas por el Ejecutivo durante noviembre se encuentra el proyecto relacionado con el presupuesto de rentas, ingresos, recursos de capital, gastos e inversiones del municipio de Ocaña para la vigencia comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2027. Asimismo, se contemplan otras disposiciones.

Igualmente, se propusieron incentivos tributarios por pronto pago para los contribuyentes de los impuestos predial unificado e industria y comercio, avisos y tableros en todo el territorio municipal.

Además, se solicitó autorización para que el alcalde, Emiro Cañizares Plata, comprometa vigencias futuras ordinarias con el fin de contratar el encargo fiduciario que permita cumplir lo establecido en el acuerdo de reestructuración de pasivos, en el marco de la Ley 550 de 1999, y garantizar el transporte escolar de los niños desde el primer día de clases del próximo año.

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También se establecieron los factores de subsidios y aportes solidarios para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio para el periodo fiscal 2027-2031.
 

Concejo analiza programa de inversiones y gastos de Ocaña.

Incentivos tributarios

Una de las iniciativas de mayor importancia para aumentar los recaudos destinados a financiar los programas de inversión de la próxima vigencia corresponde a los incentivos tributarios.

Se explicó que los contribuyentes que se encuentren al día hasta el 31 de diciembre del presente año podrán acceder a descuentos en los impuestos predial, de industria y comercio, avisos, tableros y complementarios para la vigencia 2027.

Además, quedó en manos de los concejales la decisión de establecer los descuentos que habitualmente se han fijado en un 20 % para enero y febrero, un 15 % para marzo y abril, y un 10 % hasta el 31 de mayo en el impuesto predial.

En cuanto al impuesto de industria y comercio, se propusieron descuentos del 15 % en febrero, del 10 % hasta marzo y del 5 % en abril. Sin embargo, la decisión definitiva estará en manos de los integrantes de la corporación.

“Con los usuarios morosos se suscribirán acuerdos de pago y también se adelantarán cobros por jurisdicción coactiva para depurar los datos y establecer con certeza la cartera pendiente por parte de los contribuyentes”, agregó la secretaria de Hacienda.

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Por su parte, el presidente del Concejo de Ocaña, Deivy Alberto Arias Quintero, indicó que analizarán detalladamente las iniciativas presentadas por el Ejecutivo. También convocó a sesiones para este sábado, a partir de las 10:00 de la mañana, cuando se asignarán las ponencias y se escuchará a los asesores jurídicos y económicos de la administración municipal.

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Concejo analiza programa de inversiones y gastos de Ocaña.
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