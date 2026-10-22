Ocaña busca revivir el proyecto del Centro Potencia para la Inteligencia Artificial

Epicentro de la revolución tecnológica
Expertos en la materia resaltan la importancia de construir un centro de innovación tecnológica en la era de la inteligencia artificial.
Juan Pablo Bacca recordó que los 70 Centros Potencia proyectados en todo el territorio nacional fueron cancelados y que, con el propósito de estimular las habilidades y destrezas de los ciudadanos, es necesario retomar estas iniciativas.
“El proyecto estaba muy bien estructurado. La Gobernación incluso se había comprometido con el sostenimiento futuro de ese espacio. El municipio de Ocaña, igualmente, había asumido el compromiso de pagar los servicios públicos, de acuerdo con sus posibilidades”, recalcó el instructor, quien recomendó a la ministra de las TIC avalar la iniciativa por el bien de la región.
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El proyecto representaba una oportunidad estratégica para muchos jóvenes, estudiantes, emprendedores y empresarios. Sin embargo, el programa nacional de Centros Potencia fue cancelado después de que el Ministerio de las TIC decidiera no prorrogar el convenio con Findeter, debido a dificultades de planeación, contratación y ejecución. El convenio, valorado en aproximadamente 234.000 millones de pesos, entró en proceso de liquidación y reintegro de los recursos correspondientes.