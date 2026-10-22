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Ocaña busca revivir el proyecto del Centro Potencia para la Inteligencia Artificial
El Gobierno nacional había anunciado un presupuesto de 3.500 millones de pesos para la construcción de los laboratorios especializados, sin embargo, finalmente, la iniciativa se malogró.
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jsarabia
En materia digital se ha avanzado en las instituciones educativas de Ocaña.
Javier Sarabia Ascanio
Javier Sarabia
Jueves, 22 de Octubre de 2026

 

Uno de los proyectos anunciados con bombos y platillos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) en Ocaña fue el Centro Potencia para la Inteligencia Artificial. Sin embargo, la iniciativa se frustró, privando a los jóvenes de la región de la oportunidad de fortalecer sus competencias digitales.

El Gobierno nacional había anunciado un presupuesto de 3.500 millones de pesos para la construcción de los laboratorios especializados en terrenos de la institución educativa Francisco Fernández de Contreras, donde se realizaron los estudios y diseños. Sin embargo, finalmente, la iniciativa se malogró.

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El asesor digital Juan Pablo Bacca Manzano mantiene la idea de retomar el proyecto, acorde con las necesidades de los jóvenes de la región, y adelanta gestiones con la secretaria departamental de las TIC, Sonia Arango, para actualizarlo y brindarles esta oportunidad a los jóvenes de la región.

En materia digital se ha avanzado en las instituciones educativas de Ocaña.

 

Una autopista digital

El dirigente no pierde las esperanzas de revivir esa iniciativa para canalizar recursos encaminados a fortalecer los esquemas digitales. A través de la Gobernación de Norte de Santander se ha avanzado bastante en las escuelas y colegios, pero se requiere la construcción y dotación de esos centros especializados para masificar el aprendizaje en todos los sectores, agregó Bacca Manzano, quien adelantará las gestiones ante el Ministerio.

“Se contaba con un espacio que cumplía con todas las especificaciones técnicas y características, con la documentación al día. El terreno estaba listo para iniciar la construcción. Nada más faltaba la licencia”, reiteró.

Lea aquí: Ocaña lleva sus prioridades al Plan Nacional de Desarrollo

“No vamos a desfallecer en la lucha hasta materializar la iniciativa. La idea es que el nuevo Gobierno retome el proyecto y se evalúe, por parte de la Gobernación, la posibilidad de inyectar más recursos”, afirmó el asesor TIC.

En materia digital se ha avanzado en las instituciones educativas de Ocaña.

 

Epicentro de la revolución tecnológica

Expertos en la materia resaltan la importancia de construir un centro de innovación tecnológica en la era de la inteligencia artificial.

Juan Pablo Bacca recordó que los 70 Centros Potencia proyectados en todo el territorio nacional fueron cancelados y que, con el propósito de estimular las habilidades y destrezas de los ciudadanos, es necesario retomar estas iniciativas.

“El proyecto estaba muy bien estructurado. La Gobernación incluso se había comprometido con el sostenimiento futuro de ese espacio. El municipio de Ocaña, igualmente, había asumido el compromiso de pagar los servicios públicos, de acuerdo con sus posibilidades”, recalcó el instructor, quien recomendó a la ministra de las TIC avalar la iniciativa por el bien de la región.

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El proyecto representaba una oportunidad estratégica para muchos jóvenes, estudiantes, emprendedores y empresarios. Sin embargo, el programa nacional de Centros Potencia fue cancelado después de que el Ministerio de las TIC decidiera no prorrogar el convenio con Findeter, debido a dificultades de planeación, contratación y ejecución. El convenio, valorado en aproximadamente 234.000 millones de pesos, entró en proceso de liquidación y reintegro de los recursos correspondientes.

En la institución educativa Francisco Fernández de Contreras se tenía prevista la construcción de un Centro de Potencia de Inteligencia Artificial.

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