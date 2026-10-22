Ocaña busca revivir el proyecto del Centro Potencia para la Inteligencia Artificial

Uno de los proyectos anunciados con bombos y platillos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) en Ocaña fue el Centro Potencia para la Inteligencia Artificial. Sin embargo, la iniciativa se frustró, privando a los jóvenes de la región de la oportunidad de fortalecer sus competencias digitales.

El Gobierno nacional había anunciado un presupuesto de 3.500 millones de pesos para la construcción de los laboratorios especializados en terrenos de la institución educativa Francisco Fernández de Contreras, donde se realizaron los estudios y diseños. Sin embargo, finalmente, la iniciativa se malogró.

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El asesor digital Juan Pablo Bacca Manzano mantiene la idea de retomar el proyecto, acorde con las necesidades de los jóvenes de la región, y adelanta gestiones con la secretaria departamental de las TIC, Sonia Arango, para actualizarlo y brindarles esta oportunidad a los jóvenes de la región.