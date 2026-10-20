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Secretario de Movilidad de Ocaña admite que fue un error irse a los golpes con un motociclista
La Personería recopila pruebas para determinar si hay méritos para abrir una investigación disciplinaria, mientras el alcalde confirmó que continuará en el cargo.
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jsarabia
El secretario de Movilidad y Tránsito de Ocaña ofrece disculpas por estar involucrado en una gresca en la Terminal de Transportes.
Javier Sarabia Ascanio
Javier Sarabia
Martes, 20 de Octubre de 2026

Un escándalo sacude a la Secretaría de Movilidad y Tránsito de Ocaña, luego de que el titular de esa dependencia, Enrique Noguera Meza, se viera involucrado en una pelea con un infractor que le propinó un golpe cuando salía de la Terminal de Transportes.

El hecho ocurrió después de que un motociclista le reclamara airadamente por la inmovilización de su vehículo.

Ante lo sucedido, Noguera pidió públicamente disculpas por el incidente y reconoció que cometió un error al responder a las agresiones del joven.

“Fui advertido del requerimiento de dos personas, saqué el celular para tomarles fotos y uno de ellos se vino de frente, gritando, y procedió a darme un puñetazo. Me equivoqué al responder en defensa propia. Estoy dispuesto a comparecer ante los entes de control para esclarecer los hechos”, indicó Noguera Meza, quien ha recibido amenazas contra su vida en los últimos meses.

Asimismo, la persona encargada de recibir los vehículos inmovilizados en los patios informó que los jóvenes habían llegado previamente a la terminal, golpearon las puertas y, en medio de los gritos, manifestaron su intención de incendiar el lugar.

Lea además: De inmovilizar motos a irse a los puños: riña involucra al secretario de Tránsito de Ocaña

Familiares de los jóvenes visitaron al secretario para buscar una conciliación y evitar que el caso pasara a mayores. Sin embargo, los organismos de control adelantan las actuaciones correspondientes para determinar el grado de responsabilidad, al tratarse de una presunta agresión contra un servidor público.

El secretario de Movilidad y Tránsito de Ocaña ofrece disculpas por estar involucrado en una gresca en la Terminal de Transportes.

 

No será apartado del cargo

Durante una rueda de prensa, Noguera descartó la posibilidad de apartarse del cargo mientras avanzan las investigaciones, pues tiene una responsabilidad importante en la organización del Día sin Carros y Motocicletas, previsto para el próximo viernes.

Por su parte, el alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares Plata, dejó en manos de los organismos de control el esclarecimiento del incidente. Asimismo, manifestó su respaldo a la gestión del funcionario y confirmó su continuidad al frente de la dependencia.

Entretanto, el personero de Ocaña, Andrés Fauricio Torrado Amaya, inició la recopilación de pruebas para determinar si existen méritos para abrir una investigación preliminar contra el secretario de Movilidad.

Lea aquí: Temo por mi vida: secretario de Movilidad de Ocaña denuncia amenazas tras operativos de tránsito

Hasta el momento no hemos abierto ningún proceso disciplinario. Estamos en una etapa previa que consiste en la recopilación de testimonios, videos y material suficiente para evaluar si amerita la apertura de un proceso disciplinario, una de las acciones que le compete directamente a la Personería”, explicó.

El secretario de Movilidad y Tránsito de Ocaña ofrece disculpas por estar involucrado en una gresca en la Terminal de Transportes.

 

Teme un atentado

En los últimos meses, el secretario de Movilidad y Tránsito de Ocaña ha sido objeto de intimidaciones y amenazas relacionadas con los operativos adelantados en distintos puntos de la ciudad.

A raíz de estos controles al tráfico automotor, ha comparecido ante la Fiscalía General de la Nación y ha presentado denuncias contra personas cuya identidad no ha sido establecida, pues considera que su vida corre peligro.

Ante las dificultades que ha enfrentado en los últimos meses, el funcionario ha contemplado la posibilidad de renunciar, debido a que no cuenta con un esquema de seguridad.

Puede leer: Transporte informal pone contra las cuerdas a la ‘mancha amarilla’ en Ocaña

“Yo no cuento con escoltas, salgo a cumplir con mis obligaciones con el amparo de Dios y la Virgen de las Gracias de Torcoroma”, manifestó.

El secretario de Movilidad y Tránsito de Ocaña ofrece disculpas por estar involucrado en una gresca en la Terminal de Transportes.

 

La gresca

El secretario de Movilidad lamentó que una situación que, según considera, pudo haberse resuelto mediante el diálogo terminara en una pelea a plena luz del día.

Tras recibir información de que varias personas lo estaban buscando, se puso en alerta. Según su relato, cuando uno de los jóvenes lo golpeó, reaccionó y se produjo el enfrentamiento que ahora es objeto de revisión por parte de las autoridades.

El funcionario espera resolver las consecuencias de lo ocurrido y pidió mayor tolerancia para favorecer la convivencia en la provincia de Ocaña y la subregión del Catatumbo.

El secretario de Movilidad y Tránsito de Ocaña ofrece disculpas por estar involucrado en una gresca en la Terminal de Transportes.

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