Secretario de Movilidad de Ocaña admite que fue un error irse a los golpes con un motociclista

Un escándalo sacude a la Secretaría de Movilidad y Tránsito de Ocaña, luego de que el titular de esa dependencia, Enrique Noguera Meza, se viera involucrado en una pelea con un infractor que le propinó un golpe cuando salía de la Terminal de Transportes.

El hecho ocurrió después de que un motociclista le reclamara airadamente por la inmovilización de su vehículo.

Ante lo sucedido, Noguera pidió públicamente disculpas por el incidente y reconoció que cometió un error al responder a las agresiones del joven.

“Fui advertido del requerimiento de dos personas, saqué el celular para tomarles fotos y uno de ellos se vino de frente, gritando, y procedió a darme un puñetazo. Me equivoqué al responder en defensa propia. Estoy dispuesto a comparecer ante los entes de control para esclarecer los hechos”, indicó Noguera Meza, quien ha recibido amenazas contra su vida en los últimos meses.

Asimismo, la persona encargada de recibir los vehículos inmovilizados en los patios informó que los jóvenes habían llegado previamente a la terminal, golpearon las puertas y, en medio de los gritos, manifestaron su intención de incendiar el lugar.

Lea además: De inmovilizar motos a irse a los puños: riña involucra al secretario de Tránsito de Ocaña

Familiares de los jóvenes visitaron al secretario para buscar una conciliación y evitar que el caso pasara a mayores. Sin embargo, los organismos de control adelantan las actuaciones correspondientes para determinar el grado de responsabilidad, al tratarse de una presunta agresión contra un servidor público.