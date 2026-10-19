De inmovilizar motos a irse a los puños: riña involucra al secretario de Tránsito de Ocaña

Momentos de tensión en la entrada de la Terminal de Transportes de Ocaña terminaron en una riña en la que se vio involucrado el secretario de Movilidad y Tránsito del municipio, Enrique Noguera Meza.

Según el relato del funcionario, el incidente se produjo cuando fue informado sobre un requerimiento relacionado con dos personas. Noguera aseguró que sacó su celular para tomar fotografías y que, en medio de la situación, uno de los involucrados le propinó un puñetazo.

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El secretario reconoció que cometió un error al responder a la agresión: "Me equivoqué al responder en defensa propia. Estoy dispuesto a comparecer ante los entes de control para esclarecer los hechos”, manifestó.

De acuerdo con la información conocida, uno de los jóvenes involucrados sería un motociclista al que le habían inmovilizado el vehículo por una infracción de tránsito. El funcionario también aseguró haber recibido amenazas contra su vida.

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Tras lo ocurrido, familiares de los jóvenes señalados como agresores se acercaron a Noguera Meza con la intención de llegar a una conciliación y evitar que el caso escalara.

Por su parte, el personero de Ocaña, Andrés Fauricio Torrado Amaya, anunció la apertura de una investigación disciplinaria preliminar para establecer si la actuación del servidor público se ajustó a sus deberes y responsabilidades.

El proceso permitirá esclarecer las circunstancias de lo sucedido y determinar las posibles implicaciones disciplinarias para el funcionario.

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