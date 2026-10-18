Gobernación de Norte de Santander entrega moderno hospital en Chitagá

La Gobernación de Norte de Santander llegó a Chitagá para entregar obras en beneficio de la salud de sus habitantes y del embellecimiento del municipio. La visita, encabezada por el gobernador William Villamizar, también estuvo marcada por importantes anuncios para este territorio.

La primera obra que se entregó a la comunidad el día de ayer, fue el Centro de Salud de Chitagá, el cual beneficiará a más de 16.000 personas con sus servicios de enfermería, urgencias, medicina general, odontología, vacunación, psicología, toma de muestras y transporte asistencial.

Sobre esta moderna infraestructura, el gobernador William Villamizar aseguró que tuvo una inversión superior a los $12.000 millones, donde el Ministerio de Salud aportó $8.831 millones; la Gobernación de Norte de Santander cerca de $3.000 millones y el Hospital San Juan De Dios $238 millones.

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Asimismo, el mandatario departamental recordó que este proyecto inició y se dejó contratado durante la administración del exgobernador Silvano Serrano. También destacó el trabajo realizado por el exalcalde de Chitagá Jorge Rojas Pacheco, así como el rol de la Asamblea Departamental que dio la autorización para lograr los recursos que faltaban

“Esta obra beneficiara a todo los habitantes de Chitagá y a ciudadanos de poblaciones vecinas. Cabe destacar que este centro está al mismo nivel de las mejores clínicas de Cúcuta y el oriente colombiano”, agregó el gobernador.

En este sentido, también resaltó que el centro de salud cuenta con importantes espacios para el proceso de esterilización y servicio de atención de partos. Además, señaló que allí se podrán incorporar especialidades como medicina interna y pediatría.

Por otra parte, el gobernador de Norte de Santander explicó que se están gestionando recursos por cerca de $1.500 millones para hacer la entrega de nuevas dotaciones. También afirmó que la ministra de Salud indicó que les ayudarían con la dotación.

Mientras tanto, el mandatario dijo que se le solicitó al gerente del Hospital San Juan de Dios trasladar los elementos y personal de la antigua instalación para que el nuevo centro empiece a funcionar este mes.

“El personal que se incorporará es el mismo que estaba en el centro de salud de Chitagá que depende de la ESE San Juan de Dios. Al crear los nuevos servicios también será necesario que llegue nuevo personal, que ira siendo contratado a medida que haya en el municipio o se traigan de otros”, sostuvo el gobernador.

Para la población del municipio, la entrega de este centro también representa un hecho histórico. Oira María Ortiz, presidenta de la Asociación de Usuarios de Chitagá, manifestó su agradecimiento por la obra y expresó que esta garantizará una atención más amplia y cómoda para los pacientes.

Por su parte, el gerente del hospital, Luis Daniel Vergel Sánchez, recalcó que esta nueva infraestructura permitirá fortalecer la atención en salud, traer nuevos especialistas al municipio y minimizar las patologías que tiene la población.

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