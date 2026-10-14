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Alcalde de Cúcuta pide retirar el IVA y alargar el plazo del pago de la deuda de la EIS al Minhacienda
Acevedo anunció que la ciudad proyecta instalar alrededor de 1.900 cámaras de vigilancia con inteligencia artificial y aseguró que, al finalizar el año, espera contar con una de las mayores capacidades de videovigilancia del país.
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Alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo Peñaloza/La Opinión
Orlando Carvajal - Periodista La Opinión
Orlando Carvajal
Miércoles, 14 de Octubre de 2026

El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo Peñalosa, hizo dos solicitudes al Gobierno nacional para aliviar la situación económica de la ciudad y reducir la carga de los servicios públicos para las familias más vulnerables: extender por cinco o diez años el plazo para pagar la deuda que tiene la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Cúcuta (EIS Cúcuta) con el Ministerio de Hacienda, y destinar los recursos que dejarían de pagarse durante ese periodo a subsidiar el servicio de agua potable para los usuarios de los estratos 1 y 2.

El mandatario también pidió al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, adoptar una exención temporal del IVA hasta el 31 de diciembre, con el propósito de contrarrestar los efectos de la caída del dólar sobre el comercio local.

Acevedo explicó que la economía cucuteña depende en buena medida del intercambio comercial con Venezuela y que la reducción de la tasa de cambio ha encarecido, en términos relativos, los productos colombianos para los compradores que pagan con dólares.

Recordó que en 2015 Cúcuta tuvo un alivio tributario que eliminó temporalmente el IVA para determinados productos, entre ellos alimentos, calzado, prendas de vestir, materiales de construcción, electrodomésticos y gasodomésticos.

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Seguridad metropolitana con inteligencia artificial

En su presentación de los proyectos prioritarios para que sean tenidos en cuenta en el Plan Nacional de Desarrollo, Acevedo expuso el de la integración de los sistemas de videovigilancia de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios, con el propósito de fortalecer la seguridad en el área metropolitana.

Acevedo anunció que la ciudad proyecta instalar alrededor de 1.900 cámaras de vigilancia con inteligencia artificial y aseguró que, al finalizar el año, espera contar con una de las mayores capacidades de videovigilancia del país.

Policlínico de Atalaya y Cerro San Pedro

En materia de salud, el alcalde informó que el proyecto del policlínico de Atalaya ya fue radicado en fase tres. La iniciativa busca ampliar la capacidad de atención médica en uno de los sectores más poblados de Cúcuta.

El mandatario también destacó el proyecto turístico del Cerro San Pedro, que cuenta con estudios en fase tres y fue presentado al Gobierno nacional para buscar financiación conjunta entre la Nación, la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía.

El encuentro se llevó a cabo en el Centro Cristiano Los Pinos/Foto: Carlos Ramírez/La Opinión

La propuesta busca transformar este lugar en un atractivo turístico de alcance regional y nacional, como parte de una estrategia para diversificar la economía cucuteña y reducir su dependencia de la actividad comercial fronteriza.

A estas intervenciones se suma la construcción de la doble calzada Pamplona y Bucaramanga, una obra que el mandatario considera estratégica para mejorar la conexión con el interior del país y fortalecer la competitividad regional.

De acuerdo con las cifras presentadas por Acevedo, el proyecto tendría un costo aproximado de 1,2 billones de pesos y requeriría la participación del Gobierno nacional y de las entidades territoriales.

Ptar, sísmica y conexión al Sistema Nacional de Gas

En materia ambiental, el alcalde señaló que Cúcuta tiene terminados los estudios en fase tres para construir una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR).

El proyecto pretende reducir la contaminación generada por las descargas de aguas residuales y mitigar el impacto sobre la cuenca del río Zulia y el lago de Maracaibo, en Venezuela, al que están conectados los sistemas hídricos de la región.

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Asimismo, Acevedo anunció que la conexión al sistema nacional de gas es otra de las iniciativas que la administración municipal espera incorporar al Plan Nacional de Desarrollo. Según indicó, el proyecto está estructurado para ser incluido en la propuesta que se presentará al Gobierno nacional.

La lista de iniciativas también incluye la microzonificación sísmica de Cúcuta, una herramienta técnica que permitiría identificar las características del suelo y las condiciones de amenaza sísmica en diferentes sectores de la ciudad.

La deuda de la EIS y los subsidios de agua

Al finalizar su intervención, Acevedo reiteró el llamado al Ministerio de Hacienda para que se estudie una ampliación del plazo de pago de la deuda de la EIS Cúcuta.


El mandatario explicó que la obligación debe comenzar a pagarse durante este año y que la administración ya ha sostenido tres reuniones con el Gobierno nacional sobre el tema, además de presentar la solicitud por escrito.

La propuesta consiste en obtener una prórroga de cinco o diez años y utilizar los recursos que se destinarían al pago de la deuda para financiar subsidios de acueducto a los hogares de estratos 1 y 2.
 

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