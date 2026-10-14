Alcalde de Cúcuta pide retirar el IVA y alargar el plazo del pago de la deuda de la EIS al Minhacienda

El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo Peñalosa, hizo dos solicitudes al Gobierno nacional para aliviar la situación económica de la ciudad y reducir la carga de los servicios públicos para las familias más vulnerables: extender por cinco o diez años el plazo para pagar la deuda que tiene la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Cúcuta (EIS Cúcuta) con el Ministerio de Hacienda, y destinar los recursos que dejarían de pagarse durante ese periodo a subsidiar el servicio de agua potable para los usuarios de los estratos 1 y 2.

El mandatario también pidió al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, adoptar una exención temporal del IVA hasta el 31 de diciembre, con el propósito de contrarrestar los efectos de la caída del dólar sobre el comercio local.

Acevedo explicó que la economía cucuteña depende en buena medida del intercambio comercial con Venezuela y que la reducción de la tasa de cambio ha encarecido, en términos relativos, los productos colombianos para los compradores que pagan con dólares.

Recordó que en 2015 Cúcuta tuvo un alivio tributario que eliminó temporalmente el IVA para determinados productos, entre ellos alimentos, calzado, prendas de vestir, materiales de construcción, electrodomésticos y gasodomésticos.

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Seguridad metropolitana con inteligencia artificial

En su presentación de los proyectos prioritarios para que sean tenidos en cuenta en el Plan Nacional de Desarrollo, Acevedo expuso el de la integración de los sistemas de videovigilancia de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios, con el propósito de fortalecer la seguridad en el área metropolitana.

Acevedo anunció que la ciudad proyecta instalar alrededor de 1.900 cámaras de vigilancia con inteligencia artificial y aseguró que, al finalizar el año, espera contar con una de las mayores capacidades de videovigilancia del país.

Policlínico de Atalaya y Cerro San Pedro

En materia de salud, el alcalde informó que el proyecto del policlínico de Atalaya ya fue radicado en fase tres. La iniciativa busca ampliar la capacidad de atención médica en uno de los sectores más poblados de Cúcuta.

El mandatario también destacó el proyecto turístico del Cerro San Pedro, que cuenta con estudios en fase tres y fue presentado al Gobierno nacional para buscar financiación conjunta entre la Nación, la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía.