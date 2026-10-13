Verónica Alcocer busca abogado ante posibles avances de la Fiscalía por denuncias de Eva Ferrer

La Fiscalía General de la Nación iniciaría una investigación preliminar de oficio a partir de las declaraciones entregadas por Eva Ferrer a distintos medios de comunicación, entre ellos la revista Semana.

El caso involucra señalamientos relacionados con la exprimera dama Verónica Alcocer y varias personas de su círculo cercano, según lo revelado por la periodista Darcy Quinn en su espacio Los Secretos de Darcy Quinn en la FM.

Durante la emisión de este martes 13 de octubre, Quinn explicó que la decisión de abrir la actuación judicial fue comunicada en medio de la ausencia temporal de la fiscal general, Luz Adriana Camargo.

De acuerdo con la información divulgada, el vicefiscal Gilberto Guerrero estaría al frente de la entidad durante ese periodo y tendría a su cargo el inicio de las diligencias relacionadas con las denuncias.

“La fiscalía abre hoy una investigación preliminar y de oficio por cuenta de las declaraciones de Eva Ferrer a la revista Semana y otros medios de comunicación”, señaló la periodista al presentar los detalles del caso.

¿Qué pruebas deberá presentar Eva Ferrer ante la Fiscalía?

Como parte del procedimiento, Ferrer ya habría sido citada para ampliar la información que hizo pública y aportar los elementos que, según ella, respaldarían sus afirmaciones. La Fiscalía buscaría conocer con mayor detalle los hechos denunciados y determinar si existen pruebas que permitan avanzar en las verificaciones correspondientes.

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Quinn también indicó que parte de la información podría incorporarse a otras investigaciones que ya están en curso y que guardarían relación con los mismos asuntos. Según explicó, el material que entregue Ferrer podría contribuir al desarrollo de esas actuaciones, siempre que sea examinado por los investigadores y resulte pertinente para esclarecer los hechos.

La comunicadora precisó que la entidad considera las declaraciones conocidas como el punto de partida de las indagaciones, pero que será necesario comprobar cada señalamiento. “Para la Fiscalía es apenas un punto de partida, un punto de inicio que los obliga a corroborar y a probar cada una de las afirmaciones y las acusaciones”, expresó Quinn al explicar el alcance de la investigación.

Verónica Alcocer busca abogado

En cuanto a Alcocer, Quinn sostuvo que, por su condición procesal dentro del caso al que se refirió, no sería posible recibirle declaración en este momento. La periodista explicó que la exprimera dama tendría derecho a guardar silencio y que, eventualmente, podría solicitar que se le practique un interrogatorio, conforme a las condiciones aplicables a su situación jurídica.

La emisión también abordó la posible contratación de abogados para representar a algunas de las personas mencionadas en las denuncias. Según Quinn, el penalista Jaime Lombana representaría a Danilo Rueda y Carolina Plata, quienes fueron presentados en el programa como personas cercanas a Alcocer y presuntamente relacionadas con el manejo de recursos.

Entre los señalamientos divulgados figuran posibles conductas relacionadas con tráfico de armas, narcotráfico y lavado de activos. Estas menciones corresponden a acusaciones que deberán ser verificadas por las autoridades y cuya eventual responsabilidad no puede establecerse sin las pruebas y determinaciones judiciales pertinentes.

Finalmente, Quinn afirmó que Alcocer tendría previsto reunirse con abogados penalistas y buscaría comparecer ante la Fiscalía a la mayor brevedad. No obstante, según la información presentada en el programa, los investigadores estarían interesados en recopilar primero otras versiones y revisar los elementos disponibles antes de confrontarlos con una eventual declaración de la ex primera dama.

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