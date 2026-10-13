Angie Rodríguez denunció que había una “red de prostitución” en el Gobierno Petro

Se siguen conociendo detalles de los presuntos hechos que ocurrieron durante el Gobierno de Gustavo Petro, que van desde corrupción hasta de una “red de prostitución”.

Este delicado tema lo puso en la mesa, otra de las denunciantes de lo que ocurría al interior de la Casa de Nariño, Angie Rodríguez, quien llegó a ser la mano derecha del presidente Gustavo Petro cuando fue directora del Dapre.

La también exdirectora del Fondo de Adaptación respaldó las denuncias de Eva Ferrer, exconsejera presidencial para la Reconciliación. La colombo-española sobre una supuesta red de corrupción e incluso tráfico de drogas que involucraría a la exprimera dama, Verónica Alcocer.

“Ojalá fuera solamente la primera dama. No, había una red de mujeres que tenía poder, mucho poder, más que la directora del Dapre. Y ellas me llamaban y me escribían y me decían que tenía que sacar contratos, nombramientos bajo el beneplácito del presidente. Yo me oponía y les decía: ‘No, yo no voy a hacer eso’”, le dijo Rodríguez a Caracol Radio.

Puede leer: Petro rompe el silencio por denuncias de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer y anuncia acciones penales

La exfuncionaria del Gobierno Petro señaló que esas mujeres se creían las “primeras damas”, todo esto después de la separación del expresidente y Verónica Alcocer.

“Era una red de mujeres muy jóvenes, pero también había proxenetas. Ellas buscan mujeres. Ellas son malas”, precisó Rodríguez.

Según la exdirectora del Dapre, el exmandatario permitía que esas mujeres tuvieran poder en decisiones administrativas. “Yo decía: ‘Pero estas niñas, ¿quiénes se creen para mandar un país y él por qué me da esas órdenes?’”, añadió.

“Ellas estaban en todas partes, ellas tenían ojos y oídos en muchas entidades. Y muchas de ellas llegaron a cargos muy importantes. Las que medianamente tenían estudios las ponían en temas importantes. Las otras, así fueran de auxiliares, pero lo controlaban“, le manifestó Rodríguez a Caracol Radio.

Angie Rodriguez dice que hay un “pacto criminal” entre Petro y Alcocer

Para Rodríguez, el exmandatario y su expareja también debe formar parte de las explicaciones sobre estos señalamientos, pues afirmó que entre ambos existiría un “pacto de silencio criminal entre ellos dos”. Rodríguez también cuestionó las supuestas ambiciones económicas de Alcocer y describió a Petro como una persona que llevaba una vida desorganizada y mantenía cercanía con numerosas mujeres.3

En declaraciones a Caracol Radio, Rodríguez aseguró que durante el Gobierno de Petro habría funcionado en la Casa de Nariño una presunta red de prostitución integrada por mujeres jóvenes que, de acuerdo con su relato, llegaron a acumular un poder considerable. La exfuncionaria afirmó que algunas de ellas viajaban de manera recurrente en aviones oficiales y que, además, buscaban a otras mujeres. Dentro de sus señalamientos, mencionó también a la madre de una exministra como una persona que estaría vinculada a esa supuesta estructura.

Lea además: Mintic entrega recomendaciones para proteger a los niños en internet

Al explicar cómo habría funcionado la relación entre Petro y Alcocer frente a las presuntas irregularidades, Rodríguez insistió en que ambos se habrían protegido mutuamente para evitar que salieran a la luz determinados asuntos. Sobre esa supuesta dinámica, manifestó: “Si alguien hablaba del uno, el otro lo protegía, pero no había sentido de ética ni de respeto por el país”. Con esta declaración, la exdirectora del Dapre reiteró su cuestionamiento sobre el comportamiento que, según ella, habría caracterizado la relación entre los dos.

Rodríguez también se refirió al presunto conocimiento que habría tenido Petro de lo que ocurría en la sede presidencial. Para sustentar su señalamiento, hizo referencia a las declaraciones previas de Sandra Ortiz y sostuvo que las decisiones dentro del Palacio estaban sujetas a la aprobación del entonces presidente. En ese sentido, afirmó que nada se movía en la Casa de Nariño sin la autorización de Petro, una aseveración que forma parte de las denuncias expuestas por la exfuncionaria y que no constituye, por sí misma, una comprobación judicial de los hechos.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .