Sociedad de Amigos de Norte de Santander presenta 10 proyectos al Gobierno nacional

La Sociedad de Amigos de Norte de Santander presentará 10 proyectos al Gobierno nacional y al comité regional que participará en Cúcuta en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, con el propósito de que las iniciativas sean incorporadas a las prioridades de inversión pública para el departamento.

Alberto Monroy, presidente de la organización, explicó que la agenda reúne propuestas en diferentes sectores de la economía regional, algunas de las cuales requieren estudios, otras necesitan avanzar hacia su ejecución y varias plantean ampliar la infraestructura existente.

La organización sostiene que Norte de Santander tiene condiciones para mejorar la conexión del país con los mercados del oriente, fortalecer la seguridad hídrica, ampliar su capacidad productiva y desarrollar la integración económica con Venezuela. Sin embargo, considera que estos objetivos requieren recursos definidos, programas de inversión y proyectos con viabilidad técnica, financiera y jurídica.

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La presentación de la agenda coincide con el proceso de formulación del Plan Nacional de Desarrollo y los encuentros regionales anunciados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP). La Sociedad de Amigos busca que sus propuestas sean consideradas en las bases del documento, el Plan Plurianual de Inversiones y los instrumentos presupuestales y sectoriales que correspondan.

Una estrategia para financiar las obras

La Sociedad de Amigos plantea que la financiación de los proyectos no dependa de una sola fuente de recursos. Por ello, propone articular el Presupuesto General de la Nación con los aportes de las entidades territoriales, el Sistema General de Regalías, la cooperación internacional y las líneas de financiación de Findeter.

También contempla mecanismos de asociación público-privada y vigencias futuras, cuando las condiciones legales y financieras lo permitan.

Los proyectos de la agenda regional

La cartera presentada por la organización abarca transporte ferroviario, infraestructura aeroportuaria y terrestre, saneamiento ambiental, abastecimiento de agua y desarrollo empresarial. Estas son las iniciativas incluidas:

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Tren del Catatumbo. La propuesta busca impulsar una conexión ferroviaria que contribuya al transporte de carga y a la articulación productiva de la región. Embalse multipropósito Cínera. La iniciativa está orientada a fortalecer la disponibilidad de agua, el suministro para diferentes usos, la generación de energía y el riego agrícola. Zona Franca para la Economía Popular y Solidaria de Norte de Santander. El proyecto plantea crear condiciones para impulsar actividades productivas, facilitar la comercialización y promover oportunidades para unidades económicas y organizaciones de la economía solidaria. Museo Fronterizo Francisco de Paula Santander. La propuesta busca desarrollar un espacio dedicado al patrimonio histórico de la frontera, con posibilidades de aprovechamiento turístico y de intercambio cultural entre Colombia y Venezuela. Aeropuerto Internacional Camilo Daza. La agenda incluye obras aeroportuarias para mejorar la conectividad de Cúcuta y su capacidad de atender el movimiento de pasajeros y carga. Terminal Internacional de Transporte Terrestre de Cúcuta. El proyecto apunta a fortalecer la infraestructura para el transporte intermunicipal e internacional de pasajeros. Báscula y plataforma de control de carga del puente internacional Atanasio Girardot (Tienditas). La iniciativa propone mejorar los controles sobre el transporte de mercancías y las operaciones de carga en uno de los pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela. Plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) metropolitanas y saneamiento de los ríos Pamplonita y Zulia. La propuesta busca ampliar el tratamiento de las aguas residuales y reducir la contaminación que afecta a estos afluentes, con efectos sobre el ambiente y las comunidades de la región. Corredor vial Cúcuta–Ocaña–Aguaclara. La iniciativa plantea dar continuidad a las obras y atender los puntos críticos de esta conexión, relevante para el transporte de pasajeros y mercancías entre el área metropolitana de Cúcuta, la provincia de Ocaña y otras zonas del país. Carretera de la Soberanía (La Lejía–Saravena). La organización busca avanzar en la continuidad de este corredor vial, que conecta territorios de Norte de Santander y Arauca y puede contribuir a la movilidad y al intercambio comercial.

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