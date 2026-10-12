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Nuevo atentado en el Cauca: carro bomba explotó cerca de un peaje
El Ejército Nacional atribuyó preliminarmente el ataque a las disidencias de las Farc.
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valents2121
Atentado en el Cauca.
Colprensa
Colprensa
Lunes, 12 de Octubre de 2026

Un atentado con explosivos afectó gravemente la infraestructura vial del departamento del Cauca durante la mañana de este lunes festivo. La detonación de un vehículo cargado con explosivos en el sector de La Depresión, jurisdicción de La Sierra, destruyó el peaje conocido como El Bordo y provocó afectaciones en los alrededores.

El Ejército Nacional atribuyó preliminarmente el ataque a las disidencias de las Farc. Los primeros reportes dan cuenta de varias personas heridas y de daños que comprometen la totalidad de la estructura del peaje, aunque las autoridades continúan verificando el alcance de la emergencia.

“En el sector del peaje de El Bordo, municipio La Sierra, #Cauca, tropas de la #Brigada29 atienden una acción terrorista atribuida a integrantes del GAO-r Estructura Carlos Patiño, quienes habrían empleado un vehículo acondicionado con explosivos (VIED)”, detalló la institución.

“De manera preliminar, se reportan tres civiles heridos. Nuestros soldados no presentan afectaciones y mantienen el control del sector, mientras se adelantan verificaciones con apoyo de capacidades aéreas y personal especializado, en coordinación con la @PoliciaColombia”, agregaron.

Lea aquí: Bombardeo contra el frente 33 de las disidencias de las Farc: así fue la operación militar en el Catatumbo

Ante este nuevo atentado en el Cauca, el Ejército rechazó de manera contundente este tipo de acciones, que ponen en grave riesgo a la población civil. Asimismo, indicaron que se “mantiene sus unidades desplegadas para fortalecer la seguridad en esta zona del departamento”.

¿Qué se sabe del atentado con carro bomba en La Sierra, Cauca?

La explosión también habría afectado varias viviendas ubicadas en las inmediaciones del lugar. A estas consecuencias se suma la alerta de los habitantes por la presencia de un cilindro bomba que no detonó, cuya posible activación representa un peligro para la población y los equipos que trabajan en la zona.

Ante la amenaza, unidades de la Tercera División del Ejército comenzaron a desplazarse hacia el lugar de los hechos con personal especializado en la detección y neutralización de explosivos. Los organismos de seguridad adelantan inspecciones para establecer las circunstancias del ataque y comprobar si quedaron otros artefactos en el área.

El atentado obligó al cierre preventivo de este tramo de la vía Panamericana. La restricción se mantendrá mientras se realizan las revisiones de seguridad y se descarta la existencia de nuevos explosivos que puedan poner en peligro a conductores, pasajeros y residentes del sector.

¿Por qué está cerrada la vía Panamericana en el Cauca?

Mientras avanzan las labores de verificación, habitantes de La Depresión participan en la remoción de escombros y la limpieza de la carretera con el propósito de facilitar la recuperación del paso. Sin embargo, la posibilidad de que haya artefactos sin detonar condiciona las actividades y exige precaución antes de restablecer la circulación.

La emergencia ocurre en un corredor fundamental para el transporte terrestre del Cauca, que permite la conexión entre distintos municipios del departamento y otras zonas del suroccidente colombiano. Por ello, la interrupción del tránsito puede afectar los desplazamientos de vehículos particulares, pasajeros y transportadores durante el puente festivo.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, este sería el tercer ataque con carro bomba registrado en esa región durante la última semana. La reiteración de estos hechos mantiene bajo atención a las comunidades y a los organismos encargados de verificar las condiciones de seguridad.

Las autoridades continúan evaluando los daños en la infraestructura del peaje, las viviendas afectadas y las condiciones del corredor vial. Entre las prioridades se encuentran la atención de las personas heridas, la revisión del cilindro que no detonó y la identificación de posibles amenazas adicionales.

El restablecimiento de la movilidad dependerá de los resultados de las inspecciones y de la confirmación de que el sector ofrece condiciones seguras para el tránsito. Por ahora, el cierre preventivo busca evitar nuevos incidentes mientras los equipos especializados avanzan en las labores correspondientes.

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