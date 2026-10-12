Nuevo atentado en el Cauca: carro bomba explotó cerca de un peaje

Un atentado con explosivos afectó gravemente la infraestructura vial del departamento del Cauca durante la mañana de este lunes festivo. La detonación de un vehículo cargado con explosivos en el sector de La Depresión, jurisdicción de La Sierra, destruyó el peaje conocido como El Bordo y provocó afectaciones en los alrededores.

El Ejército Nacional atribuyó preliminarmente el ataque a las disidencias de las Farc. Los primeros reportes dan cuenta de varias personas heridas y de daños que comprometen la totalidad de la estructura del peaje, aunque las autoridades continúan verificando el alcance de la emergencia.

“En el sector del peaje de El Bordo, municipio La Sierra, #Cauca, tropas de la #Brigada29 atienden una acción terrorista atribuida a integrantes del GAO-r Estructura Carlos Patiño, quienes habrían empleado un vehículo acondicionado con explosivos (VIED)”, detalló la institución.

“De manera preliminar, se reportan tres civiles heridos. Nuestros soldados no presentan afectaciones y mantienen el control del sector, mientras se adelantan verificaciones con apoyo de capacidades aéreas y personal especializado, en coordinación con la @PoliciaColombia”, agregaron.

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Ante este nuevo atentado en el Cauca, el Ejército rechazó de manera contundente este tipo de acciones, que ponen en grave riesgo a la población civil. Asimismo, indicaron que se “mantiene sus unidades desplegadas para fortalecer la seguridad en esta zona del departamento”.

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La explosión también habría afectado varias viviendas ubicadas en las inmediaciones del lugar. A estas consecuencias se suma la alerta de los habitantes por la presencia de un cilindro bomba que no detonó, cuya posible activación representa un peligro para la población y los equipos que trabajan en la zona.

Ante la amenaza, unidades de la Tercera División del Ejército comenzaron a desplazarse hacia el lugar de los hechos con personal especializado en la detección y neutralización de explosivos. Los organismos de seguridad adelantan inspecciones para establecer las circunstancias del ataque y comprobar si quedaron otros artefactos en el área.

El atentado obligó al cierre preventivo de este tramo de la vía Panamericana. La restricción se mantendrá mientras se realizan las revisiones de seguridad y se descarta la existencia de nuevos explosivos que puedan poner en peligro a conductores, pasajeros y residentes del sector.