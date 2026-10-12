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¿Qué originó el voraz incendio en el centro de Cúcuta?
La emergencia también dejó ver la solidaridad de empresarios, comerciantes y trabajadores de la zona.
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Incendio en el centro de Cúcuta. / Leonardo Favio Oliveros-La Opinión
Leonardo Oliveros
Leonardo Favio Oliveros
Lunes, 12 de Octubre de 2026

Eran aproximadamente las 7:30 de la mañana de ayer, domingo, cuando la tranquilidad que se respiraba a esa hora en la calle 9 con avenida 8, en el centro de Cúcuta, se vio interrumpida.

El humo que comenzó a salir de la Juguetería y Variedades Aristizábal La 9na alertó a los transeúntes y comerciantes que llegaban para abrir sus negocios. Rápidamente, una columna de humo negro se elevó hacia el cielo y el nerviosismo se apoderó del sector.

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La llamada de auxilio fue recibida por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cúcuta, cuyos integrantes llegaron pronto al lugar para comenzar las labores de extinción de las llamas. Con el paso de los minutos, la situación se agravó.

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“Ya fue controlado el incendio en la parte de abajo, pero en la de arriba no; la alta temperatura no deja. ¡Mire cómo me dejó el casco!”, le expresó uno de los bomberos a su superior, mientras describía las dificultades que enfrentaban para controlar la emergencia.

La conflagración se prolongó hasta cerca del mediodía. Durante ese tiempo, la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) cerró varias vías aledañas para facilitar las labores de los organismos de socorro. Debido a las altas temperaturas dentro del inmueble y a la intensidad de las llamas, los bomberos tuvieron que trabajar por relevos e hidratarse continuamente.

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La emergencia también dejó ver la solidaridad de empresarios, comerciantes y trabajadores de la zona, quienes formaron una cadena humana para sacar parte de la mercancía y evitar mayores pérdidas económicas.

Imagen eliminada.

Más de diez vehículos de emergencia, la máquina escalera para atender incendios y rescates en altura, así como una piscina, fueron necesarios para combatir las llamas, que consumieron gran parte del inmueble y amenazaron con propagarse a los locales vecinos.

Ahora, los bomberos trabajan en un informe detallado para establecer las posibles causas del incendio, entre ellas un cortocircuito, y determinar la magnitud de las millonarias pérdidas económicas que dejó la emergencia.

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