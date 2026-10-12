¿Qué originó el voraz incendio en el centro de Cúcuta?

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“Ya fue controlado el incendio en la parte de abajo, pero en la de arriba no; la alta temperatura no deja. ¡Mire cómo me dejó el casco!”, le expresó uno de los bomberos a su superior, mientras describía las dificultades que enfrentaban para controlar la emergencia.

La conflagración se prolongó hasta cerca del mediodía. Durante ese tiempo, la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) cerró varias vías aledañas para facilitar las labores de los organismos de socorro. Debido a las altas temperaturas dentro del inmueble y a la intensidad de las llamas, los bomberos tuvieron que trabajar por relevos e hidratarse continuamente.

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La emergencia también dejó ver la solidaridad de empresarios, comerciantes y trabajadores de la zona, quienes formaron una cadena humana para sacar parte de la mercancía y evitar mayores pérdidas económicas.

Más de diez vehículos de emergencia, la máquina escalera para atender incendios y rescates en altura, así como una piscina, fueron necesarios para combatir las llamas, que consumieron gran parte del inmueble y amenazaron con propagarse a los locales vecinos.

Ahora, los bomberos trabajan en un informe detallado para establecer las posibles causas del incendio, entre ellas un cortocircuito, y determinar la magnitud de las millonarias pérdidas económicas que dejó la emergencia.

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