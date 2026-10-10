Riña en la subida del Indio de Cúcuta terminó en ataque con arma blanca

En medio de un caso de intolerancia, un conductor que pertenecería a una empresa de transporte de pasajeros a nivel nacional fue atacado con arma blanca en una riña que se registró en las últimas horas en la subida del Indio, a altura del barrio La Victoria de Cúcuta.

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Según reportes en redes sociales, una colisión entre dos vehículos habría causado la confrontación. A través de un video, se puede observar que un hombre, quien vestía camisa roja, ataca con un objeto cortopunzante al transportador.

De manera preliminar, se pudo conocer que la víctima fue trasladada a un centro médico, donde se recupera de las heridas.