Lo que durante meses parecía una amenaza circunscrita a las zonas rurales del Catatumbo terminó materializándose en el corazón urbano de Cúcuta. El uso de drones cargados con explosivos para atacar la sede del Departamento de Policía de Norte de Santander confirmó que la guerra está cambiando de escenario, métodos y capacidad de intimidación. Esta vez, el blanco fue una instalación estratégica de la fuerza pública, pero las consecuencias alcanzaron también a la población civil.

El atentado, perpetrado en la madrugada del lunes y atribuido al Frente de Guerra Urbano Nacional del Ejército de Liberación Nacional (Eln), convirtió a Cúcuta en la primera capital colombiana en sufrir un ataque masivo con drones contra una instalación policial. Una modalidad que ya había dejado víctimas en el Catatumbo y que ahora demuestra su capacidad para penetrar los dispositivos de seguridad de una ciudad capital.

Aunque el ataque dejó una pareja de esposos herida, sus consecuencias pudieron ser mucho más graves. La cercanía del comando policial con los barrios Tasajero, Prados Norte y Niza, la Central de Abastos y varios conjuntos residenciales expone a miles de personas a una confrontación que parecía tener otros escenarios.

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La preocupación aumenta porque contra la misma instalación el Eln había perpetrado dos atentados con explosivos en menos de tres meses, que dejaron personas lesionadas y cuantiosas pérdidas materiales en viviendas vecinas. La reiteración evidencia una ofensiva que está poniendo a prueba la capacidad de respuesta institucional.

Urbanización del conflicto no es nueva

Lo más inquietante es que esta escalada ocurre cuando Cúcuta permanece militarizada por disposición presidencial y cuenta con un Bloque de Seguridad Urbana (Bosur). La presencia de más uniformados, sin embargo, no ha impedido que las organizaciones armadas encuentren nuevas formas de atacar.

Para Jorge Mantilla, politólogo, experto en criminología, derecho y justicia de la Universidad de Illinois Chicago e investigador del conflicto armado, la gobernanza criminal y la seguridad, lo sucedido representa un punto de inflexión en el escalamiento de la violencia en Norte de Santander.

El experto explica que la urbanización del conflicto no es nueva. Desde las incursiones paramilitares hasta episodios como el atentado de Alejandría, en 2002, la violencia ha demostrado que las fronteras entre los escenarios rurales y urbanos son cada vez más difusas.

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Lo que cambia es la capacidad operacional de las organizaciones armadas y criminales, así como sus incentivos para ejercer violencia. La disponibilidad de nuevas tecnologías y armamento, sumada a las dificultades de investigación judicial y persecución de estas estructuras, amplía sus posibilidades de causar daño.

Mantilla advierte que la ofensiva del Eln también tiene una dimensión comunicativa: busca enviar mensajes de desafío a las autoridades y demostrar capacidad de acción, pese a los anuncios oficiales de recuperación del control territorial.

Otro elemento de preocupación es el aprendizaje criminal. Para Mantilla, que el atentado no consiguiera afectar directamente el comando policial no significa que la amenaza haya desaparecido. Por el contrario, evidencia que estas organizaciones experimentan, adaptan sus capacidades y aprenden de cada operación. Ese proceso podría favorecer una convergencia entre el conflicto armado y las estructuras de delincuencia común que operan en el área metropolitana, particularmente alrededor de los mercados ilícitos.