Lo que durante meses parecía una amenaza circunscrita a las zonas rurales del Catatumbo terminó materializándose en el corazón urbano de Cúcuta. El uso de drones cargados con explosivos para atacar la sede del Departamento de Policía de Norte de Santander confirmó que la guerra está cambiando de escenario, métodos y capacidad de intimidación. Esta vez, el blanco fue una instalación estratégica de la fuerza pública, pero las consecuencias alcanzaron también a la población civil.
El atentado, perpetrado en la madrugada del lunes y atribuido al Frente de Guerra Urbano Nacional del Ejército de Liberación Nacional (Eln), convirtió a Cúcuta en la primera capital colombiana en sufrir un ataque masivo con drones contra una instalación policial. Una modalidad que ya había dejado víctimas en el Catatumbo y que ahora demuestra su capacidad para penetrar los dispositivos de seguridad de una ciudad capital.
Aunque el ataque dejó una pareja de esposos herida, sus consecuencias pudieron ser mucho más graves. La cercanía del comando policial con los barrios Tasajero, Prados Norte y Niza, la Central de Abastos y varios conjuntos residenciales expone a miles de personas a una confrontación que parecía tener otros escenarios.
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La preocupación aumenta porque contra la misma instalación el Eln había perpetrado dos atentados con explosivos en menos de tres meses, que dejaron personas lesionadas y cuantiosas pérdidas materiales en viviendas vecinas. La reiteración evidencia una ofensiva que está poniendo a prueba la capacidad de respuesta institucional.
Urbanización del conflicto no es nueva
Lo más inquietante es que esta escalada ocurre cuando Cúcuta permanece militarizada por disposición presidencial y cuenta con un Bloque de Seguridad Urbana (Bosur). La presencia de más uniformados, sin embargo, no ha impedido que las organizaciones armadas encuentren nuevas formas de atacar.
Para Jorge Mantilla, politólogo, experto en criminología, derecho y justicia de la Universidad de Illinois Chicago e investigador del conflicto armado, la gobernanza criminal y la seguridad, lo sucedido representa un punto de inflexión en el escalamiento de la violencia en Norte de Santander.
El experto explica que la urbanización del conflicto no es nueva. Desde las incursiones paramilitares hasta episodios como el atentado de Alejandría, en 2002, la violencia ha demostrado que las fronteras entre los escenarios rurales y urbanos son cada vez más difusas.
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Lo que cambia es la capacidad operacional de las organizaciones armadas y criminales, así como sus incentivos para ejercer violencia. La disponibilidad de nuevas tecnologías y armamento, sumada a las dificultades de investigación judicial y persecución de estas estructuras, amplía sus posibilidades de causar daño.
Mantilla advierte que la ofensiva del Eln también tiene una dimensión comunicativa: busca enviar mensajes de desafío a las autoridades y demostrar capacidad de acción, pese a los anuncios oficiales de recuperación del control territorial.
Otro elemento de preocupación es el aprendizaje criminal. Para Mantilla, que el atentado no consiguiera afectar directamente el comando policial no significa que la amenaza haya desaparecido. Por el contrario, evidencia que estas organizaciones experimentan, adaptan sus capacidades y aprenden de cada operación. Ese proceso podría favorecer una convergencia entre el conflicto armado y las estructuras de delincuencia común que operan en el área metropolitana, particularmente alrededor de los mercados ilícitos.
Una amenaza que pudo anticiparse
La llegada de los drones a las calles de Cúcuta tampoco era una posibilidad desconocida para las autoridades. Carlos Muñoz, profesor de la Universidad Simón Bolívar, considera que el atentado era previsible y existían señales suficientes para anticipar una acción de estas características.
El académico recordó que desde abril de 2025 había planteado públicamente la necesidad de que la Alcaldía considerara restricciones al uso de drones, ante el riesgo de que el Eln, sus milicias urbanas o estructuras criminales utilizaran estos dispositivos para desarrollar acciones violentas.
Su preocupación se sustentaba en los antecedentes del Catatumbo, donde, según las cifras que expuso, se habían registrado cerca de 64 ataques con drones y más de un centenar de personas muertas. También mencionó la captura en El Zulia de una persona que transportaba uno de estos artefactos, como señal de que esta tecnología ya circulaba en el entorno regional.
Muñoz llamó la atención sobre las condiciones geográficas de Cúcuta. La ubicación de instalaciones institucionales en zonas accesibles desde sectores elevados, algunos con visibilidad panorámica, plantea interrogantes sobre la vulnerabilidad de los objetivos estratégicos y la necesidad de revisar sus protocolos de protección.
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A su juicio, el ataque representa un campanazo de alerta para el país, pues demuestra que los drones con fines terroristas dejaron de ser un problema exclusivo de los territorios rurales y pueden utilizarse en otras capitales, incluso en Bogotá. La posibilidad de que integrantes de organizaciones insurgentes reciban capacitación especializada fuera del país también obliga a reconocer que esta amenaza supera los métodos convencionales de vigilancia y reacción policial.
Replantear la seguridad
El atentado deja una pregunta inevitable: ¿de qué sirve aumentar el pie de fuerza si las autoridades no consiguen anticiparse a las nuevas modalidades de ataque? La Defensoría del Pueblo ya había advertido sobre el deterioro de las condiciones de seguridad en Cúcuta, Puerto Santander, Villa del Rosario, Los Patios y el Catatumbo. Sin embargo, las alertas no se tradujeron en una respuesta capaz de impedir que la amenaza llegara hasta una de las instalaciones policiales más importantes del departamento.
La nueva realidad obliga a revisar los planes de seguridad de Cúcuta y el Catatumbo. Lo que sucede en las zonas rurales ya no puede analizarse independientemente de lo que ocurre en el área metropolitana. Los grupos armados han demostrado que pueden trasladar sus métodos de guerra, adaptar sus operaciones y desafiar a las instituciones desde escenarios urbanos, plantean los expertos.
Rotundo rechazo
La defensora nacional del pueblo, Iris Marín, lamentó ayer el ataque con drones cargados de explosivos en el barrio Tasajero, en Cúcuta, que afectó instalaciones de la Policía de Norte de Santander y viviendas cercanas.
Es el primer hecho de este tipo en una ciudad capital. Los hechos de violencia no dan tregua en Norte de Santander. Nos preocupa especialmente la expansión del uso de drones con explosivos y sus consecuencias para la población civil, que enfrenta riesgos cada vez mayores incluso dentro de sus hogares, dijo Marín.
Añadió que la Defensoría del Pueblo insistirá en la urgencia de una respuesta integral del Estado que permita contener esta escalada, proteger a las comunidades y garantizar condiciones de seguridad en sus territorios. “No podemos permitir que la violencia siga extendiéndose y que vivir bajo la amenaza de los explosivos se convierta en parte de la cotidianidad de las familias de este departamento y del país”, dijo.
Por su parte, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) rechazó el ataque y expresó su solidaridad con las autoridades y los habitantes de la ciudad.
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A través de un pronunciamiento divulgado este lunes, la organización calificó el hecho como un grave episodio de violencia que genera preocupación por la integridad de los ciudadanos y la seguridad de los uniformados que trabajan por su protección.
En el comunicado, Asocapitales manifestó su respaldo al alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo; a la Policía Nacional; a las personas afectadas y a toda la comunidad cucuteña, que enfrenta las consecuencias de este nuevo episodio de violencia.
“Ninguna ciudad de Colombia debe vivir bajo el temor de la violencia. Nuestra solidaridad está con el alcalde Jorge Acevedo, con los hombres y mujeres de la Policía Nacional y, especialmente, con los ciudadanos de Cúcuta. Rechazamos con absoluta firmeza estos ataques que amenazan la vida y la tranquilidad de las familias”, señaló Andrés Santamaría, director ejecutivo de Asocapitales.
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