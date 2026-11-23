La Defensoría del Pueblo lanzó ayer una preocupante alerta sobre el recrudecimiento del conflicto armado en el Catatumbo y advirtió que cada día se están presentando más hechos de “extrema gravedad” en los que los principales afectados son los miembros de la población civil.

De acuerdo con la entidad, la situación es tan crítica que en apenas 10 días, entre el 12 y el 21 de noviembre, se registraron al menos 17 nuevos hechos de violencia, en los que varios menores de edad resultaron heridos.

El saldo de estos ataques es de cinco personas muertas, entre ellas cuatro militares y una civil, 17 personas heridas (cinco militares y 12 civiles), además de dos mujeres secuestradas, quienes ya fueron liberadas.

Esta es la relación de las acciones violentas a las que le viene haciendo seguimiento la Defensoría:

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-12 de noviembre: ataques con drones cargados de explosivos dejaron cuatro militares muertos y cinco heridos en Barco La Silla, zona rural de Tibú, y tres personas heridas en la vereda Filo El Gringo, en el municipio de El Tarra.

-13 de noviembre: un ataque con explosivos contra viviendas en la vereda San Martín, en El Tarra, dejó cinco personas de nacionalidad venezolana heridas, entre ellas una niña de un año y siete meses, y un adolescente.

-14 de noviembre: nuevos ataques con drones se registraron en El Tarra.

-15 de noviembre: en Sardinata, durante la realización de un bazar comunitario, se registraron sobrevuelos de drones cargados de explosivos y cuatro detonaciones que obligaron a la población a refugiarse en sus viviendas por temor a nuevos ataques. Dos de los artefactos explosivos afectaron el Hospital San Martín y la Casa Campesina.

-16 de noviembre: un dron atacó la vivienda de un líder social en la vereda Filo El Gringo, en El Tarra. Ese mismo día fueron secuestradas dos mujeres de 18 y 20 años en la vía Tibú – Cúcuta, quienes fueron liberadas el jueves 19 de noviembre.

-17 de noviembre: un campesino resultó gravemente herido por la activación de un artefacto explosivo en Sardinata.

-18 de noviembre: se registraron enfrentamientos armados en la vereda La Angalia, en Tibú, y ataques con drones en el corregimiento Luis Vero, en Sardinata, donde se habrían producido nueve detonaciones a tan solo 50 metros de la Institución Educativa La Divina Esperanza. Ese mismo día, en el corregimiento de Guamalito, en El Carmen, se escucharon disparos asociados a posibles enfrentamientos armados, mientras que en el corregimiento de Pacelli, en Tibú, un ataque con drones destruyó una vivienda.

-20 de noviembre: un ataque con explosivos lanzados desde drones contra una vivienda en la vereda Kilómetro 77, corregimiento de Filo El Gringo, en El Tarra, dejó herida a una niña de dos años. Ese mismo día, en Tibú se registraron otros ataques con drones en el sector de Tres Curvas, dos personas resultaron heridas, mientras que en la vereda El Diamante un civil murió y 27 familias (57 personas) se desplazaron hacia el casco urbano del municipio. Adicionalmente, se tuvo conocimiento de la desaparición de un comerciante de la vereda Mesitas, en Hacarí, en la vía que comunica a Aspasica con Ocaña y Cúcuta.

-21 de noviembre: en horas de la madrugada, un artefacto explosivo lanzado desde un dron impactó una vivienda habitada por una familia en la vereda La Paz, en El Tarra. Aunque no se registraron personas lesionadas, el ataque ocasionó daños materiales en el inmueble y puso en riesgo la vida e integridad de sus habitantes.

Alerta temprana

En medio de la situación que se registra en el Catatumbo, la Defensoría del Pueblo emitió, igualmente, la Alerta Temprana N° 030-2026 de inminencia, “ante la configuración de graves riesgos de vulneración de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario registrados en los corregimientos de Luis Vero y San Martín de Loba, jurisdicción del municipio de Sardinata (Norte de Santander)”.

Y es que, según la información que tiene la entidad, el ingreso de la disidencia del Frente 33 al territorio para disputarlo con el Eln, a través de acciones violentas, ha generado riesgos nuevos y extremos para la población civil de esta zona.

Una de las principales amenazas para las comunidades tiene que ver con el aumento indiscriminado del lanzamiento de explosivos desde drones en zonas urbanas y veredales, multiplicando el número de víctimas civiles, heridos, así como la destrucción de bienes protegidos como escuelas, iglesias, puestos de salud, entre otros.

“Si bien gran parte de la confrontación se ha concentrado en el municipio de Tibú, conforme lo ha advertido la Defensoría del Pueblo, la disputa entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Frente 33 de las disidencias de las Farc-Ep ha extendido sus efectos y amenazas hacia otros municipios de la subregión del Catatumbo. Puntualmente, los corregimientos de Luis Vero y San Martín de Loba tienen zonas que limitan con jurisdicción del municipio de Tibú en donde también se han evidenciado la intensificación de las confrontaciones”, dice la Alerta.

Por eso, la Defensoría insiste en que la protección de la población civil debe ser un objetivo central de la estrategia de seguridad y un criterio para evaluar sus resultados.

“El éxito de la intervención del Estado no puede medirse únicamente por el objetivo de debilitar a las estructuras armadas ilegales, sino también por su capacidad de reducir la violencia contra las comunidades”.

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Amenazas a la labor humanitaria

La situación del conflicto en el Catatumbo ha llegado a tal punto que el personal de la propia Defensoría del Pueblo, así como los personeros y otros actores humanitarios están viendo afectada su misión en el territorio.

“La Defensoría del Pueblo ha recibido señalamientos, intimidaciones y hostigamientos a sus equipos en terreno. En dos ocasiones, los equipos de la Defensoría del Pueblo han sido interceptados por el Eln mientras desarrollaban misiones humanitarias. Los equipos de comunicación de la misión fueron registrados y se impartieron órdenes amenazantes sobre las condiciones en las que los vehículos pueden transitar”, señalaron en un comunicado.

A estas situaciones se suman los señalamientos que se conocieron este fin de semana en un vídeo de la disidencia del Frente 33, y en el que reapareció Andrey Avendaño, uno de los principales comandantes de ese grupo armado. En este se ataca a la Defensoría del Pueblo y otras entidades, incluyendo a las personerías, especialmente la de Tibú, señalándolas de, supuestamente, desarrollar sus actividades “al servicio del Eln”.

“Estas expresiones de estigmatización hacia los organismos que desarrollan labores humanitarias incrementan los riesgos para nuestros equipos, comprometen las condiciones necesarias para el ejercicio de nuestra labor y pueden obstaculizar el acompañamiento a las comunidades afectadas por el conflicto armado”, expresó la entidad.