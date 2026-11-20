Un artefacto explosivo que se encontraba ubicado en la vereda El Mestizo, en zona rural del municipio de El Zulia, Norte de Santander, fue destruido por tropas del Ejército Nacional.

Según información entregada por las autoridades, el explosivo fue hallado por soldados del Grupo de Caballería Mediano N.° 5 General Hermógenes Maza, de la Brigada 30.

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Al lugar se desplazó un grupo de expertos en manejo de explosivo, los cuales adelantaron el procedimiento para realizar la detonación controlada del elemento.

La acción evitó que la carga fuera activada al paso de las unidades militares y que significaba un riesgo también para la población civil que frecuenta la zona.