El Malecón se alista para la temporada de fin de año con una decoración innovadora que busca atraer a las personas y potenciar el comercio local. Se espera que el impacto visual marque la diferencia durante la temporada navideña.

Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS - EPM) lidera el proyecto y, junto con la administración local, coordinó la disposición de los espacios públicos para la instalación de las decoraciones. “Este trabajo articulado permite que la ciudadanía pueda disfrutar de manera adecuada y segura de toda la experiencia navideña”, asegura CENS.

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Navidad Infinita

La temática del alumbrado navideño de este año lleva por nombre Navidad Infinita y busca mostrar cómo, a través del tiempo, la esencia de la Navidad sigue siendo un espacio de unión familiar.

“Más que un recorrido de luces, es una experiencia que busca conectar a las personas con el verdadero significado de la Navidad y con aquellas tradiciones que permanecen vivas generación tras generación”, menciona la entidad.

Una de las características más importantes y distintivas de esta edición frente a años anteriores son las figuras monumentales, que llegan a medir hasta 15 metros de altura, con el fin de generar un impacto visual entre los visitantes. Entre ellas se encuentran el árbol de Navidad, de 15 metros; la torre institucional, de 12 metros; y figuras como los Reyes Magos, camellos y otros íconos navideños.

El objetivo - explica- no era simplemente iluminar espacios, sino crear experiencias memorables que permanezcan en la memoria de quienes recorran el alumbrado.

El proceso de planificación, diseño y construcción de las figuras requirió alrededor de un año, durante el cual participaron más de 20 madres cabeza de hogar y 18 operarios técnicos, entre electricistas, soldadores, armadores e instaladores.

Con esto no solo se busca adornar la ciudad, sino también aportar al desarrollo económico y social de los colaboradores.