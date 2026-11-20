Cambios por El Niño
Debido a las alteraciones climáticas ocasionadas por el fenómeno de El Niño, el alumbrado fue diseñado bajo criterios de sostenibilidad, mediante el empleo de elementos que consumen menores cantidades de energía, como cintas LED tipo CO8 y sistemas de iluminación Neón Flex.
Adicionalmente, se redujo la cantidad de elementos energizados y se optimizaron los horarios de funcionamiento para minimizar el consumo energético sin afectar la experiencia visual de los visitantes.
El alumbrado navideño se encenderá el 1 de diciembre y estará disponible hasta el 12 de enero de 2027. Los horarios serán de 7:00 p. m. a 11:00 p. m., de lunes a jueves, y de 6:00 p. m. a 11:00 p. m. los fines de semana. Esto, con el fin de mantener controlado el consumo energético.
Se espera que durante la temporada navideña el consumo eléctrico sea de aproximadamente 8.900 kWh, equivalente al consumo mensual promedio de cerca de 14 viviendas de estrato 6, afirma CENS.
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Impacto comercial
Se espera que la época navideña traiga consigo un importante aporte comercial para la ciudad y, especialmente, para la zona de El Malecón. Así lo indica Eduardo Quintero, director ejecutivo de Asomalecon, quien además invita a todas las personas a visitar esta zona turística de la ciudad y disfrutar del alumbrado.
El empresario afirma que las ventas podrían incrementarse entre un 25 % y un 30 % en los negocios ubicados en los alrededores y, de igual manera, en los emprendimientos que ofrezcan sus productos. “Al ser este tipo de figuras, el impacto visual marcará la diferencia en contraste con los años anteriores”, manifiesta Quintero con relación a las figuras navideñas.
Uno de los principales organizadores de las actividades económicas es Karim Mustafa, empresario cucuteño, quien declara: “Será una Navidad con propósito, dando un mensaje de armonía, esperanza, reencuentro, reconciliación y unión”.
Bajo el concepto de Navidad Infinita, El Malecón ofrecerá espacios de diversión, entretenimiento y gastronomía, con el objetivo de impulsar el comercio, el turismo y la economía local. Además, se contará con la presencia del parque parque de atracciones River View Park que traerá atracciones mecánicas a la ciudad.
Redacción: Joseph Delgado / Practicante de periodismo
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