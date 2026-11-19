Con motivo de las movilizaciones convocadas para este jueves 19 de noviembre en Cúcuta, la Alcaldía expidió un decreto con medidas transitorias de seguridad, orden público y movilidad que regirán en diferentes horarios.

La jornada fue convocada por el movimiento político Pacto Histórico, sectores de oposición, organizaciones sindicales, centrales obreras y sociales, entre ellas la CUT y Fecode. Según el documento, se prevé la participación de al menos 1.500 personas.

Una de las principales disposiciones es la ley seca, que prohíbe el expendio y consumo de bebidas embriagantes en todo Cúcuta desde las 6:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde de este jueves.

Restricciones para motocicletas y vehículos

El decreto también establece la prohibición de circular en motocicleta con acompañante o parrillero hombre en todo el municipio, entre las 6:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

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Esta restricción contempla excepciones para integrantes de la Fuerza Pública, personal de vigilancia privada debidamente acreditado, organismos de socorro, trabajadores de la salud y servidores públicos que estén cumpliendo sus funciones. Estas personas deberán portar los documentos que acrediten su condición.

Por otra parte, entre las 6:00 de la mañana y las 8:00 de la noche estará prohibido transportar personas en platones, carrocerías o partes externas de vehículos, así como movilizarse en vehículos de tracción animal.

Durante ese mismo horario tampoco se permitirá el transporte de escombros, líquidos inflamables, desechos, trasteos y cilindros de gas. Se exceptúan los vehículos de la Fuerza Pública, organismos de socorro y empresas de servicios públicos que atiendan emergencias, además de aquellos que tengan autorización de la Secretaría de Tránsito.

Prohibición de drones y artículos pirotécnicos

Otra de las disposiciones contempla la prohibición de operar drones desde el espacio público ubicado en el recorrido de la marcha y sus vías adyacentes, entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche.

La medida no cobija las operaciones de la Fuerza Pública y organismos de seguridad del Estado, ni aquellas que cuenten con autorización expresa de la Aeronáutica Civil.

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Asimismo, estará prohibida la venta, el porte, el uso, la fabricación y la comercialización de artículos pirotécnicos en todo Cúcuta, desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

Tránsito y atención en salud

La Secretaría de Tránsito deberá acompañar el recorrido de los manifestantes, disponer de agentes para regular la circulación, divulgar vías alternas y despejar las vías en caso de bloqueos. También tendrá disponible el servicio de grúas.

En materia de salud, la Alcaldía ordenó solicitar la declaratoria de alerta amarilla en la red de prestadores de servicios médicos del municipio, entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche, además de coordinar la activación de los planes hospitalarios de emergencia.

La Administración Municipal señaló que las medidas buscan proteger a los participantes de la movilización y a la ciudadanía en general. El decreto también establece que las autoridades deberán garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica.

Las disposiciones rigen durante este jueves 19 de noviembre y, de acuerdo con el documento, perderán vigencia a las 9:00 de la noche.